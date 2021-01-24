MacBook Pro modelleri SD kart okuyucusuna kavuşuyor

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Uzun bir aradan sonra iMac tasarımını yenilemeye hazırlanan Apple diğer taraftan MacBook Pro serisine de önemli dokunuşlar yapmayı planlıyor. Özellikle bağlantı tarafında eski portlar geri dönebilir.

MacBook Pro’da SD kart dönemi

Apple’a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-chi Kuo hazırladığı beklenti raporunda 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerinde önemli değişiklikler olacağını yazmıştı. Bunlardan en önemlisi Touch Bar ekranının kaldırılarak geleneksel tasarıma geri dönülmesi idi.

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Diğer taraftan iPhone 12 serisindeki gibi kavisten arınmış düz bir tasarıma geçileceği de belirtilmişti. Yine MagSafe manyetik bağlantı konseptinin MacBook Pro serilerine geri döneceği ifade edilmişti.

Yeni bir gelişme ise MacBook Pro modellerinde SD kart okuyucunun geri gelecek olması. 2016 yılından bu yana SD kart okuyucuya yer vermeyen Apple kararını değiştirmiş gibi görünüyor. SD kart okuyucu sayesinde herhangi bir adaptör kullanmadan fotoğraf makinesinden kolayca veriler aktarılabilecek.

MacBook Pro kullanıcılarının önemli bir kısmının profesyoneller ve içerik üreticilerinden oluştuğu biliniyor ancak SD kart hamlesi bu kitleyi biraz küstürmüştü. Apple bu yıl tekrar kitlesini geri kazanabilir.

https://www.macrumors.com/2021/01/22/2021-macbook-pro-sd-card-reader-rumor/

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