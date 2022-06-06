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    macOS 13 Ventura tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler

    macOS 13 işletim sistemi duyuruldu. Peki yeni macOS hangi yeniliklerle geliyor? İşte macOS 13 özellikler ve güncelleme alacak cihazlar:                          
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    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    Apple bugün düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde oldukça önemli duyurulara imza attı. Cupertinolu teknoloji devi yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı kapsamında yeni masaüstü işletim sistemini de sahneye çıkardı. macOS 13 Ventura, Mac deneyimini daha da iyi hale getirmeye yardımcı olan güçlü özellikler ve yenilikler içeriyor.

    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    İşletim sistemi, açık uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyen Stage Manager adlı yeni bir özellikle geliyor. Stage Manager, Mac kullanıcılarına uygulamalar ve pencereler arasında kolayca geçiş yaparak önlerindeki işe odaklanmaları için yepyeni bir yol sunuyor. Böylece kullanıcılar işlerine odaklanırken bir yandan da her şeyi tek bakışta görme olanağına sahip oluyor.

    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    Yeni macOS sürümüne eklenen Süreklilik Kamerası, Mac müşterilerinin iPhone'larını web kamerası olarak kullanabilmelerini sağlıyor. Hem de daha önce web kamerasında mümkün olmayan beceriler ile birlikte. Süreklilik özelliğinin gücü sayesinde Mac, yakınındaki iPhone’un kamerasını aygıtı uyandırmaya veya seçmeye gerek kalmadan otomatik olarak tanıyıp kullanabiliyor. Hatta daha fazla esneklik için iPhone kablosuz olarak da Mac’e bağlanabiliyor.

    Handoff artık FaceTime'da mevcut. Kullanıcılar iPhone veya iPad’lerinde başlattıkları bir FaceTime görüşmesini Mac’lerine kolayca aktarabilecekler. Hareket halindeyken devam etmeleri gerektiğinde iPhone’a ya da iPad’e geçiş yapabilmeleri de mümkün olacak.

    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    Safari, macOS Ventura’da kullanıcıların beraber gezinebilmeleri için yepyeni bir özellik sunuyor. Paylaşılan Sekme Grupları ile arkadaşlar, aile üyeleri ve iş arkadaşları en sevdikleri siteleri Safari’de paylaşabiliyor ve diğer kişilerin hangi sekmelere baktıklarını canlı olarak görebiliyor. Bunlara ek olarak kullanıcılar Safari üzerinden Mesajlar’da sohbet veya FaceTime’da görüşme başlatabiliyor.

    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    Safari tarayıcısı önemli ölçüde hızlandırıldı, uygulamanın güç tüketimi azaltıldı. Ayrıca biyometrik doğrulama için Face ID ve Touch ID teknolojilerini kullanarak cihazlarda, web sitelerinde veya uygulamalarda güvenli bir şekilde oturum açmayı sağlayan Geçiş Anahtarı işlevi eklendi.

    macOS Ventura'da Spotlight gezinmeyi kolaylaştıran güncellenmiş bir tasarım alıyor. Ayrıca daha tutarlı bir deneyim sunan yeni özellikler ve dosyaları hızla önizlemek için Hızlı Bakış özelliğine kavuştuğunu belirtelim. Canlı Metin desteği artık uygulamalardaki ve Spotlight aramasındaki tüm içeriği kapsıyor.

    macOS 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler
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    macOS Ventura’nın geliştirici beta sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulacak. Halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde Mac kullanıcılarına sunulacak. macOS Ventura bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak yayınlanacak.

    macOS 13 Ventura güncellemesi alacak cihazlar:

    • iMac: 2017 veya sonrası
    • iMac Pro
    • MacBook Air: 2018 ve sonrası
    • MacBook Pro: 2017 ve sonrası
    • Mac Pro: 2019 ve sonrası
    • Mac mini: 2018 ve sonrası
    • MacBook: 2017 ve sonrası
    • Mac Studio

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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