macOS 13 Ventura tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak Mac'ler

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Apple bugün düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde oldukça önemli duyurulara imza attı. Cupertinolu teknoloji devi yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı kapsamında yeni masaüstü işletim sistemini de sahneye çıkardı. macOS 13 Ventura, Mac deneyimini daha da iyi hale getirmeye yardımcı olan güçlü özellikler ve yenilikler içeriyor.

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İşletim sistemi, açık uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyen Stage Manager adlı yeni bir özellikle geliyor. Stage Manager, Mac kullanıcılarına uygulamalar ve pencereler arasında kolayca geçiş yaparak önlerindeki işe odaklanmaları için yepyeni bir yol sunuyor. Böylece kullanıcılar işlerine odaklanırken bir yandan da her şeyi tek bakışta görme olanağına sahip oluyor.

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Yeni macOS sürümüne eklenen Süreklilik Kamerası, Mac müşterilerinin iPhone'larını web kamerası olarak kullanabilmelerini sağlıyor. Hem de daha önce web kamerasında mümkün olmayan beceriler ile birlikte. Süreklilik özelliğinin gücü sayesinde Mac, yakınındaki iPhone’un kamerasını aygıtı uyandırmaya veya seçmeye gerek kalmadan otomatik olarak tanıyıp kullanabiliyor. Hatta daha fazla esneklik için iPhone kablosuz olarak da Mac’e bağlanabiliyor.

Handoff artık FaceTime'da mevcut. Kullanıcılar iPhone veya iPad’lerinde başlattıkları bir FaceTime görüşmesini Mac’lerine kolayca aktarabilecekler. Hareket halindeyken devam etmeleri gerektiğinde iPhone’a ya da iPad’e geçiş yapabilmeleri de mümkün olacak.

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Safari, macOS Ventura’da kullanıcıların beraber gezinebilmeleri için yepyeni bir özellik sunuyor. Paylaşılan Sekme Grupları ile arkadaşlar, aile üyeleri ve iş arkadaşları en sevdikleri siteleri Safari’de paylaşabiliyor ve diğer kişilerin hangi sekmelere baktıklarını canlı olarak görebiliyor. Bunlara ek olarak kullanıcılar Safari üzerinden Mesajlar’da sohbet veya FaceTime’da görüşme başlatabiliyor.

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Safari tarayıcısı önemli ölçüde hızlandırıldı, uygulamanın güç tüketimi azaltıldı. Ayrıca biyometrik doğrulama için Face ID ve Touch ID teknolojilerini kullanarak cihazlarda, web sitelerinde veya uygulamalarda güvenli bir şekilde oturum açmayı sağlayan Geçiş Anahtarı işlevi eklendi.

macOS Ventura'da Spotlight gezinmeyi kolaylaştıran güncellenmiş bir tasarım alıyor. Ayrıca daha tutarlı bir deneyim sunan yeni özellikler ve dosyaları hızla önizlemek için Hızlı Bakış özelliğine kavuştuğunu belirtelim. Canlı Metin desteği artık uygulamalardaki ve Spotlight aramasındaki tüm içeriği kapsıyor.

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macOS Ventura’nın geliştirici beta sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulacak. Halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde Mac kullanıcılarına sunulacak. macOS Ventura bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak yayınlanacak.

macOS 13 Ventura güncellemesi alacak cihazlar:

iMac: 2017 veya sonrası

iMac Pro

MacBook Air: 2018 ve sonrası

MacBook Pro: 2017 ve sonrası

Mac Pro: 2019 ve sonrası

Mac mini: 2018 ve sonrası

MacBook: 2017 ve sonrası

Mac Studio

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