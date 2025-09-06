Yeni nesil Volkswagen Golf test edilirken görüntülendi

Testlerde kullanılan araç dikkat çekici bir şekilde kamuflajsız dolaşıyor. Bunun sebebi ise yeni platformun mevcut Golf GTE'nin gövdesi altında gizlenmiş olması. İlerleyen dönemde, yeni tasarımın gövde panelleri kullanılmaya başlandığında kamuflajın devreye gireceği düşünülüyor.
Motor seçenekleri
Aktarılan bilgilere göre Golf, markanın teknolojik yeniliklerini taşıyacak, ancak tamamen elektrikli bir otomobile dönüşmeyecek. Volkswagen bu modelde ağırlıklı olarak "hafif hibrit" sistemlere yer verecek. Ayrıca içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştiren "tam hibrit" versiyonlar da seçenekler arasında olacak. Söz konusu hibrit sistemlerin bir kısmı, yeni nesil VW T-Roc'ta kullanılan prensiplere dayanacak.
