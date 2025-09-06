Yeni nesil Volkswagen Golf test edilirken görüntülendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, efsanevi Golf modelinin dokuzuncu neslini test etmeye başladı. Motor.es tarafından paylaşılan fotoğraflara göre prototip, Güney Avrupa yollarında test edilirken kameralara yakalandı. Henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan araç, 2027 yılında tanıtılabilir.

Testlerde kullanılan araç dikkat çekici bir şekilde kamuflajsız dolaşıyor. Bunun sebebi ise yeni platformun mevcut Golf GTE'nin gövdesi altında gizlenmiş olması. İlerleyen dönemde, yeni tasarımın gövde panelleri kullanılmaya başlandığında kamuflajın devreye gireceği düşünülüyor.

Motor seçenekleri

Aktarılan bilgilere göre Golf, markanın teknolojik yeniliklerini taşıyacak, ancak tamamen elektrikli bir otomobile dönüşmeyecek. Volkswagen bu modelde ağırlıklı olarak "hafif hibrit" sistemlere yer verecek. Ayrıca içten yanmalı motor ile elektrik motorunu birleştiren "tam hibrit" versiyonlar da seçenekler arasında olacak. Söz konusu hibrit sistemlerin bir kısmı, yeni nesil VW T-Roc'ta kullanılan prensiplere dayanacak.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek için modeli ciddi şekilde modernize etmeyi planlıyor. Öte yandan, Alman şirketin aynı segmentte konumlanacak tamamen elektrikli bir model çıkarma planı da var. Ancak bu araç bağımsız bir şekilde, ayrı bir model olarak piyasaya sürülecek.

