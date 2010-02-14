MacWorld Expo 2010'a yakından bakış #1

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Ocak ayında CES ile başlayan fuar kervanı geçen hafta MacWorld Expo ile devam etti. Apple'ın ilk defa yer almadığı ve Mac dünyasının en önemli organizasyonlarının başında gelen 25 yaşındaki MacWorld Expo'da iPhone'dan Mac'lere kadar üreticilerin yeni çözümleri sergilendi, Mac'le ilgili konferanslar yapıldı. Şimdi etkinlikteki dikkat çeken yeniliklere biraz daha yakından bakıp, Apple'sız geçen bir MacWorld Expo'u mercek altına alalım.

Fuara ismini de veren Mac'lerle başlayalım, bir sonraki yazımızda da iPhone'la ilgili olan yeniliklere göz atacağız. Ancak ondan önce fuarın Steve Jobs'la özdeşleşen açılışına bakalım. Yıllardır Jobs'un Apple'ın yeni ürünlerini de duyurduğu Macworld Expo'nun bu seneki açılışını New York Times'dan David Pague yaptı. Pague'nun yaptığı sunum, Steve'in alıştığımız sunumlarından farklı olsa da, müzik, sinema, mizah ve AutoTuneNews ekibiyle yapılan söyleşiden oluştu. Ancak David Pague'nun sahneye çıkarken Microsoft'un üst düzey yöneticisi Steve Ballmer ile dalga geçmesi, MacWorld Expo 2010'a damgasını vurdu;

Steve Ballmer, 2006 yılındaki düzenlenen bir basın organizasyonunda sahneye çılgınca giriş yapmış ve "Ben bu firmayı seviyorum" diye bağırmıştı.

Tales of Monkey Island

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Apple'ın bilgisayar ailesi Mac'lerin oyun konusunda Windows kadar şanslı olmadığı bir gerçek. AppStore'da bir Mac OS X türevi olan iPhone OS'e yazılan binlerce oyun acaba ilerleyen zamanlarda Mac'lerde oyun konusunda iyi bir platform haline gelebilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Ancak Windows'lu bilgisayarların ortalama 500 dolardan satılması, 1000 dolar ve üzeri fiyatlara satılan Mac'lerin bu konuda her zaman geride kalmasını şimdilik mecbur kılıyor.

MacWorld Expo 2010'un önemli gelişmelerinden biri oyun alanında oldu. Telltale Games, 2009 yılında PC ve Wii platformuna çıkardığı Tales of Monkey Island'ın Mac versiyonunu PC ile aynı fiyattan yani 34,95 dolardan satışa sundu. Monkey Island serisinin 5.oyunu olan Tales of Monkey Island, serinin Mac'lerle uyumlu olan ilk modern versiyonu olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Telltale Games, Wallace & Gromit's Grand Adventures , Strong & Bad's Cool Game for Attractive People , ve Sam & Max oyunlarından birini daha Mac platformunu için satışa sunacağını açıkladı. Bu oyunlardan hangisinin Mac'lere çıkacağınıysa kullanıcıların oyları belirleyecek.

iPlayback: 27'lik iMac PS3, XBOX 360'la buluşuyor

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Apple'ın en popüler bilgisayarlarının başında gelen iMac'lerin 2009'un son döneminde satışa sunulan yeni modellerinde HDMI portuna yer verilmemiş, mini Display Port konumlandırılmıştı. Apple ürünlerine çıkardığı bağlantı çözümleriyle bilinen Kanex'de MacWorld Expo 2010'da bu sorunun önüne geçen yeni bir çözümünü tanıttı. Playstation 3, XBOX 360 ve Blu-Ray oynatıcılarının 27 inçlik iMac'e rahatlıkla bağlanmasını sağlayan Kanex XD, bu sayede iMac'in yüksek çözünürlüklü bir televizyona dönüştürüyor. Apple'ın 24 inçlik LED Cinema görüntüleyicisiyle de uyumlu olan XD, 1900x1200 çözünürlüğüne kadar ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor. Fiyatı 150 dolar olarak açıklanan XD'nin önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.

Kablosuz USB A/V Adapter

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Bilgisayarınızı 10 metre yarı çaplı bir alanda kablosuz olarak kullanmak ister misiniz ? Kablosuz USB çözümleriyle bilinen Wisair bu konuda size yardımcı olabilir. Firmanın MacWorld Expo 2010'da tanıttığı USB DisplayDock, Macbook'lara takılan tek bir USB adaptörü ile kablosuz olarak klavye, fare, hoparlör ve görüntüleyicileri dizüstü bilgisayarınıza bağlamanızı sağlıyor. Yani Macbook'unuzu 10 metre ilerden daha büyük ekranda klavye, fare ve hoparlör ile rahatlıkla kullanabilmenize imkan veriyor.

Display Dock, HDMI yada VGA portuyla 3.5mm jakına bağlı olan televizyonlara 1440x1050 piksel çözünürlüğüne kadar görüntüyü ulaştırabiliyor. 3.5mm jakı sayesinde VGA'in yanında ses de aktarabilen Display Dock'un PC uyumlu modeli de bulunuyor. Her iki platformda da ürün pararlellik göstermesine rağmen tahmin edilebileceği gibi yazılımdan dolayı farklılık gösteriyor. Mac versiyonu Amerika'da Lenexpo (Atlona), Source R&D (Warpia) ve Cables Unlimited, Avrupa'da da Olidata aracılığıyla satışa sunulacak olan USB DisplayDock'un Mart sonu Nisan başı gibi raflardaki yerini alması bekleniyor.

Pogo Stylus ve Mac. Inklet

Ülkemizdeki Apple Store'ları gezdiyseniz Cinema Display'lere bağlı olan çizim tabletlerini görmüşsünüzdür. Fiyatlarının biraz tuzlu olduğunu söyleyebiliriz ancak bunların profesyonel çözüm olduğunu unutmamak lazım. Peki 40 dolarlık bir harcamayla Macbook'lardaki Multi-Touch uyumlu touchpad'in profesyonel olmasa da bir çizim tableti haline getirmek ister misiniz ?

Ten One Desing'ın MacWorld Expo 2010'da tanıttığı 25 dolarlık Mac. Inklet yazılımı ve 15 dolarlık iPhone için Pogo Stylus'ı ile Macbook'ların büyük ve işlevsel touchpadlerini çizim tabletleri haline dönüştürebilirsiniz. Aşağı da izleyebileceğini Ten One Desing'ın hazırladığı kısa tanıtımın MacWorld ekibi tarafından fuarın en iyi 6 tanıtımdan biri olduğunu belirtelim;

Apple'sız geçen ilk MacWorld Expo'da Mac'lerle ilgili yaşanan dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktardık. Yazının 2.bölümünde de Apple'ın Mac kadar önemli bir plaformu haline gelen iPhone'uyla ilgili yeni çözümlerine göz atacağız.

Macrumors, MacNN