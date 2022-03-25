Madonna, 180 ETH ödeyerek Bored Ape NFT'si satın aldı

NFT sektörü büyük şirketlerin dışında birçok ünlü isminde radarına girmiş durumda. Bu kez NFT dünyasına adım atan isim ise dünyaca ünlü popstar Madonna oldu. Madonna, bugün yaptığı açıklama ile Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan NFT satın aldığını duyurdu.

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ABD'li ünlü şarkıcı Madonna da popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’tan bir parça satın alan ünlüler listesine katıldı. 63 yaşındaki sanatçı, MoonPay aracılığıyla bir Bored Ape NFT'si satın aldı. Madonna bu eser için 180 Ethereum (ETH) (yaklaşık 573.000 dolar) ödedi.

Ünlü şarkıcı resmi Twitter hesabı üzerinden, korkak kürklü bir karikatür maymun olan Bored Ape #4988’i ve bir S&M şapkasını alarak NFT dünyasına girdiğini söyledi. Madonna söz konusu gönderide, geçen yılın sonlarından bu yana ünlüler adına büyük bilet NFT’leri satın alan bir kripto ödeme kuruluşu olan MoonPay de teşekkür etti.

Madonna Twitter hesabından şunları söyledi:

“Sonunda Metaverse’e girdim. Kendi Maymunum! Teşekkürler Moonpay. Hepimizin Nazardan korunmaya ihtiyacı var.”

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