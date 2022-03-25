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    Bitcoin yükseliyor, Terra’dan 10 milyar dolarlık alım haberi geldi

    Kripto para dünyanın en önemli ekosistemlerinden birisi haline gelen Terraluna, stabil para tedariğini güçlendirmek için 10 milyar dolarlık Bitcoin almaya karar verdi. 
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    Bitcoin
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    Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse de FED faiz arttırımı gibi nedenler Bitcoin fiyatının baskılanmasına ve 35 bin dolar altına kadar inmesine neden olmuştu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ise fitili ateşledi.

    Kripto para dünyasında olumlu hava mı?

    FED toplantısının geride kalması, savaşın sona ereceği beklentileri ve daha fazla devlet kurumunun kripto paralara ilgi göstermesi Bitcoin fiyatı üzerindeki baskıyı hafifletti. Savaş esnasında kripto para kullanımının öne çıkması önemli bir etken olurken Terraluna ekosisteminden de destekleyici bir haber geldi.

    UST stabil para birimini hayata geçiren Terra ekosistemi bunu desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Parça parça borsalara USDT gönderilerek BTC satın alınıyor. Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı ise açıklanmadı.

    Bu büyük satın alım hamlesi diğer olumlu haberlere eklenince Bitcoin fiyatını 40 bin dolar üzerine attı ve tahminlerin aksine burada tutunmayı başardı. Günlük ve haftalık kapanışlarda bir miktar daha artış kaydedilirse Nisan ayında beklenti büyük.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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