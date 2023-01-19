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    Mailchimp bir kez daha hacklendi: 133 kullanıcının bilgileri sızdırıldı

    Atlanta bazlı popüler e-posta reklam ve otomasyon servisi Mailchimp bir kez daha hacklendi. Servisin son 1 yıldaki üçüncü kere hacklenmesi, kullanıcılar için ciddi endişe yarattı.
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    Mailchimp bir kez daha siber saldırıya uğradı Tam Boyutta Gör
    Popüler e-posta pazarlama ve haber bülteni hizmeti olan Mailchimp, 133 farklı müşterinin bilgilerinin çalındığı bir güvenlik ihlali yaşadığını duyurdu.

    Mailchimp çalışanlarına sosyal mühendislik uygulanmış

    Intuit’in sahibi olduğu şirket ‘’Yetkisiz aktör, Mailchimp çalışanlarına ve anlaşmalı üyelerine bir sosyal mühendislik saldırısı düzenledi ve bu saldırıda güvenliği ihlal edilen çalışanların kimlik bilgilerini kullanarak belirli Mailchimp hesaplarına erişim elde etti’’ dedi. Firma, hatayı 11 Ocak’ta tespit ettiklerini ve yetkisiz aktörün başka Intuit sistemlerine veya 133 hesabın ötesine erişmediğini belirtti ancak erişilen bilgiler hakkında bir açıklama bulunmadı.

    Mailchimp bir kez daha siber saldırıya uğradı Tam Boyutta Gör
    Erişilen 133 hesaptan biri olan WooCommerce ise konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. WooCommerce’in analitiklerine göre bu olay kullanıcılarının isimlerinin, URL adreslerinin, gerçek adreslerinin ve e-posta adreslerinin sızdırılmasına neden olmuş. Ancak kullanıcılarının şifre ve ödeme yöntemlerinin sızdırılması mümkün olmamış. 

    Her halükârda Mailchimp’in başı büyük bir dertte gibi gözüküyor. Firma geçtiğimiz yıldan beri üçüncü kez siber bir saldırıya karşı başarısız oldu. Nisan 2022 ve Ağustos 2022’de yaşanan olaylar da 500’den fazla kullanıcılarının bilgisinin sızdırılmasına neden olmuştu. Bakalım Mailchimp, siber güvenlik konusunda önemli önlemler alacak mı.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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