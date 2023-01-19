Mailchimp bir kez daha hacklendi: 133 kullanıcının bilgileri sızdırıldı

Mailchimp çalışanlarına sosyal mühendislik uygulanmış
Intuit’in sahibi olduğu şirket ‘’Yetkisiz aktör, Mailchimp çalışanlarına ve anlaşmalı üyelerine bir sosyal mühendislik saldırısı düzenledi ve bu saldırıda güvenliği ihlal edilen çalışanların kimlik bilgilerini kullanarak belirli Mailchimp hesaplarına erişim elde etti’’ dedi. Firma, hatayı 11 Ocak’ta tespit ettiklerini ve yetkisiz aktörün başka Intuit sistemlerine veya 133 hesabın ötesine erişmediğini belirtti ancak erişilen bilgiler hakkında bir açıklama bulunmadı.
Her halükârda Mailchimp’in başı büyük bir dertte gibi gözüküyor. Firma geçtiğimiz yıldan beri üçüncü kez siber bir saldırıya karşı başarısız oldu. Nisan 2022 ve Ağustos 2022’de yaşanan olaylar da 500’den fazla kullanıcılarının bilgisinin sızdırılmasına neden olmuştu. Bakalım Mailchimp, siber güvenlik konusunda önemli önlemler alacak mı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....