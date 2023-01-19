Android kullanım oranları açıklandı: 13 yükselişte, 11 hala lider

Android 13 %5.2’lik bir kullanım oranına sahip
Android Studio’da gösterilen verilere göre Android 13, yalnızca 6 ay içerisinde %5.2’lik bir kullanım oranı elde etmeyi başarmış. Android 12 ve Android 12L ise %18.9’luk kullanım oranı ile önceki rapordan bu yana yükseliş göstermiş. Ancak verilerde de görüldüğü üzere Android 11, %24.4’lük kullanım oranı ile liderliğini korumaya devam ediyor. Güncel Android kullanım oranları şu şekilde:
|Android Sürümü
|Kullanım Oranı
|Android 13
|%5.2
|Android 12
|%18.9
|Android 11
|%24.4
|Android 10
|%19.5
|Android 9
|%13.2
|Android 8.1
|%6.9
|Android 8.0
|%2.6
|Android 7.1
|%1.8
|Android 7.0
|%1.9
|Android 6.0
|%2.8
|Android 5.1
|%1.8
|Android 5.0
|%0.3
|Android 4.4
|%0.7
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