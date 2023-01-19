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    Android kullanım oranları açıklandı: 13 yükselişte, 11 hala lider

    Android 13’ün çıkışından hemen önce ağustos ayında Google, Android kullanım oranlarını açıklamıştı. Firma, uzun bir süre sonra istatistiklerini güncelledi. Listeye göre Android 11 hala lider.
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    Android'in güncel kullanım oranlı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Google’ın 2022 I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan Android 13, ağustos ayında resmen yayınlanmıştı. Firma, Android 13’ün yayınlanmasının hemen öncesinde Android’in güncel kullanım oranlarını paylaşmıştı. O günden bugüne güncellenmeyen istatistik, sonunda yeni veriler ile güncellendi. Peki 2023’te en çok hangi Android sürümü kullanılıyor?

    Android 13 %5.2’lik bir kullanım oranına sahip

    Android Studio’da gösterilen verilere göre Android 13, yalnızca 6 ay içerisinde %5.2’lik bir kullanım oranı elde etmeyi başarmış. Android 12 ve Android 12L ise %18.9’luk kullanım oranı ile önceki rapordan bu yana yükseliş göstermiş. Ancak verilerde de görüldüğü üzere Android 11, %24.4’lük kullanım oranı ile liderliğini korumaya devam ediyor. Güncel Android kullanım oranları şu şekilde: 

    Android 2023 kullanım oranları
    Android Sürümü Kullanım Oranı
    Android 13 %5.2
    Android 12 %18.9
    Android 11 %24.4
    Android 10 %19.5
    Android 9 %13.2
    Android 8.1 %6.9
    Android 8.0 %2.6
    Android 7.1 %1.8
    Android 7.0 %1.9
    Android 6.0 %2.8
    Android 5.1 %1.8
    Android 5.0 %0.3
    Android 4.4 %0.7
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