Makyajlı 2023 Volkswagen ID 3'ün çizimleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.3, Alman otomotiv devinin tamamen elektrikli araç markası olma yolundaki en önemli adımlarından bir tanesi. 2019 yılında tanıtılan elektrikli hatchback'in yenilenme zamanı geldi. Bu kapsamda, 2023 Volkswagen ID.3'e ilişkin ilk resmi ipuçları da paylaşıldı.

Alman üretici, 2023 model ID.3'ü ikinci nesil olarak tanıtıyor ancak iç ve dış tasarımdaki değişikliklere bakılırsa bu daha çok makyaj operasyonu gibi duruyor. Ön tarafta dikey hava girişlerine sahip tamponuyla daha sportif bir görüntü çizen elektrikli modelin stop grubundaki LED grafiklerin de güncellendiğini görmekteyiz.

2023 Volkswagen ID.3'ün iç mekânında gövde tasarımına göre daha büyük değişiklikler bizleri bekliyor. Bu alanda malzeme kalitesinin artırıldığı belirtiliyor. Zira konsolun orta katmanında ve kapı içlerindeki dikişleri çizimlerden dahi görebiliyoruz. Havalandırma menfezleri de yeniden tasarlanmış gibi görünüyor.

Ayrıca yeni ID.3'ün standart ekipmanları da elden geçirilmiş. Merkezdeki dokunmatik ekranın boyutu 10 inç'ten 12 inç'e (30.5 cm) yükseltilirken çıkarılabilir bagaj havuzu ve iki adet bardaklığa sahip orta konsol da denkleme dahil edilmiş. Öte yandan, Volkswagen, direksiyon üzerinde fiziksel tuşlara geri döneceğini söylemesine rağmen ID.3'teki dokunmatik tuşlar değişmemiş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör 2023 Volkswagen ID.3'ün yazılımı da sistem performansını iyileştirecek ve OTA güncelleme desteği alabilecek şekilde elden geçirilmiş. Yeni modelde "tak ve şarj et" ve "akıllı elektrikli araç rota planlayıcı" gibi fonksiyonlarla şarj deneyiminin daha basit ve rahat hale getirildiği ifade ediliyor.

Tüm bunlara ek olarak Volkswagen, elektrikli hatchback modelinin yeni versiyonunda son nesil tam entegre sürüş destek sistemleri kullanıldığını belirtiyor. Yarı otonom sürüş sistemini diğer araçlardan gelen bulut verileriyle harmanlayan "Travel Assist with Swarm Data" ile hafıza fonksiyonuna sahip "Park Assist Plus", bu gelişmiş sistemlere örnek gösterilebilir.

Yeni Volkswagen ID.3, 43.995 eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da ön siparişe açılmış durumda. Life, Business, Style, Max ve Tour isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebilen modelin teslimatları biriken siparişler nedeniyle 2023'ün son çeyreğine kadar başlamayacak.

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Makyajlı 2023 Volkswagen ID 3'ün çizimleri paylaşıldı