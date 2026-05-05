Skoda Epiq'in iç mekanı ve tanıtım tarihi paylaşıldı

Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kesmeden sürerken Skoda, uygun fiyatlı yeni modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli kompakt crossover modeli Skoda Epiq’in iç mekân çizimlerini paylaştı ve aracın 19 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.
Skoda Epiq özellikleri
Ekranın hemen altında ince hava menfezleri ve dokunmatik geri bildirimli kısa yol tuşları bulunurken, orta konsolda açık saklama alanı ve kablosuz telefon şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma, kabinde daha sıcak bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Skoda, modelde sürdürülebilirlik vurgusuna da yer vererek koltuk döşemelerinde %100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldığını açıkladı.
Teknik detaylar
Üretimin İspanya’da gerçekleştirileceği modelin başlangıç fiyatının ise yaklaşık 26 bin euro seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, Epiq’i markanın benzinli SUV modeli Skoda Kamiq ile benzer bir konuma getiriyor.