    Skoda Epiq'in iç mekanı ve tanıtım tarihi paylaşıldı

    Skoda'nın uygun fiyatlı kompakt crossover hamlesi Skoda Epiq, iç ve dış tasarımıyla özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Skoda Epiq ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar:

    Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kesmeden sürerken Skoda, uygun fiyatlı yeni modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli kompakt crossover modeli Skoda Epiq’in iç mekân çizimlerini paylaştı ve aracın 19 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

    Skoda Epiq özellikleri

    Yeni Epiq, Skoda’nın “Modern Solid” adını verdiği yeni tasarım dilini tamamen yansıtan ilk seri üretim model olacak. Paylaşılan görseller, modelin kabininde yatay mimari ve sade tasarım anlayışının benimsendiğini gösteriyor. Katmanlı ön konsol yapısı, kumaş kaplı alt bölüm ve dikdörtgen havalandırma menfezleri dikkat çekerken, sürücü tarafında iki kollu direksiyon simidi ve 5.3 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Orta bölümde ise 13 inçlik bağımsız multimedya ekranı konumlandırılmış durumda.

    Ekranın hemen altında ince hava menfezleri ve dokunmatik geri bildirimli kısa yol tuşları bulunurken, orta konsolda açık saklama alanı ve kablosuz telefon şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma, kabinde daha sıcak bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Skoda, modelde sürdürülebilirlik vurgusuna da yer vererek koltuk döşemelerinde %100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldığını açıkladı.

    Boyutlarıyla kompakt sınıfta konumlanan Epiq, buna rağmen kullanışlı bir bagaj hacmi sunuyor. Standart durumda 475 litre olan bagaj kapasitesi, arka koltukların yatırılmasıyla 1344 litreye kadar çıkabiliyor.

    Teknik detaylar

    Teknik tarafta ise model, MEB+ platformu üzerinde geliştirildi. Epiq’in üç farklı versiyonla sunulması planlanıyor. Giriş seviyesindeki versiyon 38.5 kWsa batarya ve 114 beygir güç sunarken yaklaşık 315 kilometre menzil vadediyor. Orta seviyede aynı batarya ile daha güçlü bir motor yer alırken, üst versiyonda ise 55 kWsa batarya ve 208 beygir güç ile 430 kilometreye kadar menzil sunulacak.

    Üretimin İspanya’da gerçekleştirileceği modelin başlangıç fiyatının ise yaklaşık 26 bin euro seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, Epiq’i markanın benzinli SUV modeli Skoda Kamiq ile benzer bir konuma getiriyor.

