Makyajlı Audi Q5, hafif hibrit teknolojisi ve OLED stoplarla geldi

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Audi’nin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Q5 makyajlandı. Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda tazelenen makyajlı Audi Q5, aslında bir ilki de beraberinde getirdi.

Markanın diğer modellerinde de gördüğümüz yeni LED farlar, şekli ve tasarımı değiştirilen ızgara ve sis lambalarının olduğu bölüm makyajlı Audi Q5’e daha sportif bir görünüm kazandırmış. Kapı etekleri de değişen makyajlı modelde 18 ila 21 inç arasında değişiklik gösteren yeni jantlara yer verilmiş. Arka bölümde ise tamponun kenarlarına eklenen sahte hava çıkışları ve yeni difüzör ile makyajlı Q5’in sportif görünümüne vurgu yapılmış. Ayrıca aracın renk paletine de iki yeni seçenek eklenmiş.

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Makyajlı Audi Q5’in stop lambaları ise aracın dış tasarımındaki en büyük değişimlerden. Şeklinde bir farklılık gözlenmeyen bu parçalar, seri üretim bir otomobilde kullanılan ilk dijital OLED stoplar olarak karşımıza çıkıyor. Müşteriler, opsiyon olarak sunulan OLED aydınlatmaları satın alırken sunulan üç farklı grafikten birini tercih edebiliyor. Grafikleri sürüş moduna göre de değişebilen stoplarda yakınlık sensörü bulunuyor. Arkadaki araç 2 metreden fazla yaklaştığında aydınlatmalar maksimum güçte yanıyor.

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Makyajlı Audi Q5’in iç mekanında tamamen yeni, selefinin 10 katı işlemci gücüne sahip olduğu söylenen MIB 3 bilgi-eğlence sisteminin kontrol edildiği 10.1 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Söz konusu sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği standart olarak sunuluyor. Sürücünün hemen önünde ise 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı mevcut. Yeni döşeme ve trim parçaları ile 19 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi opsiyonu da makyajlı Audi Q5’in iç mekanındaki özellikler arasında.

Sonbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulması beklenen makyajlı Audi Q5, ilk etapta yalnızca 2.0 litre dört silindirli turbo dizel üniteyle satılacak. 12V hafif hibrit sistemle desteklenen motor, 22 km/s’in altındaki hızlarda devreye girebilen start/stop fonksiyonu ile yakıt ekonomisine katkı sağlayacak. Söz konusu ünitede azot oksit (NOx) salımını daha da düşüren çift dozlu SCR teknolojisi de mevcut.

İlerleyen dönemde 2.0 litre dizel ünitenin farklı güç çıkışlarına sahip iki versiyonu daha aileye eklenecek. Bunun yanı sıra 6 silindirli bir dizel, iki farklı güç çıkışına sahip 2.0 litre benzinli ünite ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite de makyajlı Audi Q5’in kaputu altındaki seçenekler arasında yerini alacak.

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