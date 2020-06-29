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    Nissan, yeni elektrikli SUV modelini önümüzdeki ay tanıtacak

    Japon otomotiv devi, geçtiğimiz yıl tanıttığı Nissan Ariya elektrikli SUV konseptinin seri üretim versiyonu için tarih verdi. 2021 Nissan Ariya, 15 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Nissan, yeni elektrikli SUV modelini önümüzdeki ay tanıtacak

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan Nissan Ariya konseptinin seri üretim versiyonunu görmemize sayılı günler kaldı. Japon marka, elektrikli SUV modelini 15 Temmuz’da görücüye çıkaracak.

    Tesla Model Y gibi güçlü rakiplerle boy ölçüşmeye hazırlanan 2021 Nissan Ariya, ilk etapta markanın kendi evi Japonya’da satışa sunulacak. Ardından kademeli olarak Çin, Avrupa ve ABD pazarlarına da sunularak global bir model halini alacak. Nissan için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen Ariya’nın elektrikli araç üretim tesisine dönüştürülen Tochigi fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

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    Daha önce ortaya çıkan patent görselleri vasıtasıyla 2021 Nissan Ariya’nın özellikle dış tasarım olarak konsept modelle neredeyse aynı olacağını biliyoruz. Bu bağlamda ön tarafta ince LED farlar, “shield” adı verilen siyah bir panel ve onun çevresini saran ışık şeritleri bulunacak. Arka bölüm ise Nissan yazısının da dahil olduğu boydan boya uzanan LED stop grubuyla domine edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue"

    CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek elektrikli SUV’un eğer boyutlarında bir değişiklik olmazsa 4600 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

    2021 Nissan Arıya’da biri ön diğeri arka tarafta olmak üzere iki elektrik motoru bulunacak. Söz konusu motorlarla ilgili teknik detaylar henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Nissan’ın ProPilot 2.0 adı verilen yarı otonom sürüş teknolojisi, Ariya elektrikli SUV’daki en önemli teknolojilerden biri olacak. 15 Temmuz’da tanıtılacak Nissan Ariya elektrikli SUV’un 2021 yılında satışa sunulması bekleniyor. Aşağıdaki galeride Ariya konseptinin tasarımını görebilirsiniz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler (halit özdemir) 1 sa.
    Aracı çok beğendim. İçi çok hoş duruyor. Bide Türkiye gibi güneşli ülkeler için iç kaplaması açık rengli versyonları da olur inşallah. Alır mıydım nerde para yok:)))
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    x2yk (x y) 1 sa.
    Güzel bir çalışmanın sonucu. Meyvelerini alacaktır Nissan.
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    osmanyöndemli 2 sa. yeni yorumcu
    araba çok güzel yapılmış. helal olsun nissan'a çok başarılı olmuş
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 sa.
    Çoooooooooooooook güzel. Bizim togg'un işi zor bu araba 2021 togg 2023 te çıkacak. Bu ne güzel tasarımdır yahu şu araba bırakılıp tesla bile alınmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 1 sa. javaprof
    Ben de Muhalifim fakat bu kadar Muhalif olunmaz be arkadaş TOGG'dan alıp veremediğiniz nedir? Ha 2023 gelir piyasaya çıkmaz ben de laf ederim fakat suanda işler tıkırında gidiyor...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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