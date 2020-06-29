Nissan, yeni elektrikli SUV modelini önümüzdeki ay tanıtacak

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan Nissan Ariya konseptinin seri üretim versiyonunu görmemize sayılı günler kaldı. Japon marka, elektrikli SUV modelini 15 Temmuz’da görücüye çıkaracak.

Tesla Model Y gibi güçlü rakiplerle boy ölçüşmeye hazırlanan 2021 Nissan Ariya, ilk etapta markanın kendi evi Japonya’da satışa sunulacak. Ardından kademeli olarak Çin, Avrupa ve ABD pazarlarına da sunularak global bir model halini alacak. Nissan için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen Ariya’nın elektrikli araç üretim tesisine dönüştürülen Tochigi fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

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Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı

Daha önce ortaya çıkan patent görselleri vasıtasıyla 2021 Nissan Ariya’nın özellikle dış tasarım olarak konsept modelle neredeyse aynı olacağını biliyoruz. Bu bağlamda ön tarafta ince LED farlar, “shield” adı verilen siyah bir panel ve onun çevresini saran ışık şeritleri bulunacak. Arka bölüm ise Nissan yazısının da dahil olduğu boydan boya uzanan LED stop grubuyla domine edilecek.

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CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek elektrikli SUV’un eğer boyutlarında bir değişiklik olmazsa 4600 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

2021 Nissan Arıya’da biri ön diğeri arka tarafta olmak üzere iki elektrik motoru bulunacak. Söz konusu motorlarla ilgili teknik detaylar henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Nissan’ın ProPilot 2.0 adı verilen yarı otonom sürüş teknolojisi, Ariya elektrikli SUV’daki en önemli teknolojilerden biri olacak. 15 Temmuz’da tanıtılacak Nissan Ariya elektrikli SUV’un 2021 yılında satışa sunulması bekleniyor. Aşağıdaki galeride Ariya konseptinin tasarımını görebilirsiniz.

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