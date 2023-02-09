Avrupa otomotiv pazarında B segmenti gittikçe kan kaybediyor. Euro 7 emisyon standardının küçük otomobil geliştirmeyi çok pahalı hale getirecek olması nedeniyle üreticiler bu segmenti yavaş yavaş terk ediyor.

Bu konuda önce Ford Fiesta'nın fişinin çekileceğini öğrendik. Volkswagen Polo'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. Şimdi ise Kia Rio'nun Avrupa pazarındaki satışının sonlandırılacağı haberi geldi. Haberin kaynağı Autocar'a göre, şu anda sadece kalan stok üzerinden satışına devam edilen Rio'nun yerine bir model gelmeyecek. Onun yerine Stonic, müşteriler için bir alternatif olacak.

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Şu an dördüncü jenerasyonunda olan Kia Rio, Avrupa'da 1.2 litre benzinli ve 1.0 litre turbo hafif hibrit motorlarla satılıyor. Satışları son yıllarda kademeli olarak düşen Rio'dan 2022 yılında 32.506 adet satılmış. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 9 düşüş anlamına geliyor. Karşılaştırmak gerekirse, doğrudan rakibi olan Corsa'dan aynı dönemde 164.119 adet satılmış.

Tam Boyutta Gör Koreli üreticinin açıklamasına göre, kompakt crossover modasının devam etmesi nedeniyle Rio'ya yönelik talepte düşüş yaşanmış. Öte yandan şirket, Rio dışında A ve B segment küçük otomobillere olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtiyor. Markanın küçük otomobil olarak bir de Kia Picanto modelinin olduğunu hatırlatalım.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kompakt modellerin emekliye ayrılmasında hem crossover modasının hem de gelecek Euro 7 emisyon standardının payı var. Thomas Schäfer, yeni standardın küçük bir otomobilin üretim maliyetini 5 bin euro artırabileceğini açıklamıştı.

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Kia Rio, Avrupa pazarına veda ediyor