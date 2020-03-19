Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi

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Yaklaşık iki ay önce yeni nesil Leon’u görücüye çıkaran Seat, ülkemizde de satılan crossover modeli Ateca’yı makyajlamaya hazırlanıyor. Makyajlı Seat Ateca, kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

Makyajlı Seat Ateca’nın ön yüzüne baktığımızda ızgaranın güncel modeldekine göre biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca farlarda da değişim söz konusu. Farların şekli ve içerisindeki LED gündüz farlarının yapısı değiştirilmiş. Makyajlı Ateca’nın arka tarafında da yeni LED stoplara yer verilmiş. Bunun yanı sıra arka difüzörün değiştiği ve egzoz çıkışının – en azından test edilen modelde – gizlendiği görülüyor.

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Makyajlı Seat Ateca’nın iç mekanının da güncellenmesi ve yeni bir bilgi-eğlence sistemiyle donatılması muhtemel. Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilen ve Tiguan, Karoq modelleriyle platform ikizi olan Ateca’nın aynı motorları kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Fakat ek olarak hafif hibrit veya şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon sürpriziyle karşılaşabiliriz. Zira test edilen araçtaki aerodinamik jantlar da bu ihtimali güçlendiriyor.

Makyajlı Seat Ateca’nın yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor. Aracın tüm detaylarını önümüzdeki aylarda öğreneceğiz. Güncel modelin Türkiye’de 214 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını da belirtelim.

https://www.carscoops.com/2020/03/2021-seat-ateca-facelift-reveals-more-of-its-revised-styling/

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