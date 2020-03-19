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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi

    Koronavirüs nedeniyle dünyanın önde gelen otomotiv markaları Avrupa'daki fabrikaları kapatma kararı alırken, Türkiye'deki fabrikalarda da üretim durmaya başladı. İlk adımı atanlar Ford ve Toyota oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi
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    Son günlerde pek çok otomotiv markasının koronavirüs salgını yüzünden Avrupa’daki üretime ara verdiğine şahit oluyoruz. Koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından ülkemizdeki üreticilerden de bu yönde açıklamalar gelmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor

    İlk olarak Ford Otosan, Avrupa’daki duruma bağlı olarak tedarik sürecinde yaşanan aksamalar nedeniyle Gölcük fabrikasındaki üretime bir hafta ara verileceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan yeni açıklamada diğer tesislerdeki operasyonlara da geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Bu kapsamda Gölcük fabrikasındaki Custom hatlarında 19 Mart itibarıyla; Transit hatlarında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise 21 Mart itibarıyla üretime iki hafta ara verildiği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı"

    Toyota da ara verdi

    Toyota da koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türkiye’de üretime ara verdiğini duyurdu. Çalışan sağlığını birinci öncelik olarak gördüklerini belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, buna yönelik alınan tedbirler kapsamında Sakarya’daki fabrikada üretim faaliyetlerini iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Bu kapsamda Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında 21 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında üretim yapılmayacak.

    Diğer markalar üretime devam ediyor

    Türkiye’de üretim yapan diğer firmalardan koronavirüs nedeniyle üretimi durdurmaya yönelik bir açıklama gelmedi. Hyundai, Honda ve Renault’nun fabrikalarında üretim aksamadan devam ediyor. Fiat, Avrupa’daki tüm fabrikalarında üretime ara verdi fakat Türkiye’deki Tofaş fabrikasında üretim aralıksız sürüyor.



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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Sıfır araba bayilerde yoktu şimdi hiç olamayacak ikinci el patlayacak yine ama alınan karar sağlığımız için doğru bir karar yapacak bir şey yok
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    monacomen 1 gün
    Keşke böylesi büyük bir virüs salgınında ülkeler de birbirlerine olan düşmanlıklarına ve kinlerine bir süre ara verse. Zira İran hastalıktan kırılırken hala bu ülkeye yaptırımları azaltalım diyen yok, bu bence ayıp. Dünya olarak dayanışma içinde olmalıyız hatta ABD böylesi bir zamanda İran'a yaptırımları azaltsa veya durdursa belki yeni bir dost bile kazanır zira Kuzey Kore ile arasını düzeltti demek ki istenince oluyormuş.
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    cand. 1 gün en beğenilen
    Zaten alan yok o fiyatlara
    Yanıtla +5
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