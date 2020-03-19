Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi

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Son günlerde pek çok otomotiv markasının koronavirüs salgını yüzünden Avrupa’daki üretime ara verdiğine şahit oluyoruz. Koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından ülkemizdeki üreticilerden de bu yönde açıklamalar gelmeye başladı.

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Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor

İlk olarak Ford Otosan, Avrupa’daki duruma bağlı olarak tedarik sürecinde yaşanan aksamalar nedeniyle Gölcük fabrikasındaki üretime bir hafta ara verileceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan yeni açıklamada diğer tesislerdeki operasyonlara da geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Bu kapsamda Gölcük fabrikasındaki Custom hatlarında 19 Mart itibarıyla; Transit hatlarında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise 21 Mart itibarıyla üretime iki hafta ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı"

Toyota da ara verdi

Toyota da koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türkiye’de üretime ara verdiğini duyurdu. Çalışan sağlığını birinci öncelik olarak gördüklerini belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, buna yönelik alınan tedbirler kapsamında Sakarya’daki fabrikada üretim faaliyetlerini iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Bu kapsamda Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında 21 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında üretim yapılmayacak.

Diğer markalar üretime devam ediyor

Türkiye’de üretim yapan diğer firmalardan koronavirüs nedeniyle üretimi durdurmaya yönelik bir açıklama gelmedi. Hyundai, Honda ve Renault’nun fabrikalarında üretim aksamadan devam ediyor. Fiat, Avrupa’daki tüm fabrikalarında üretime ara verdi fakat Türkiye’deki Tofaş fabrikasında üretim aralıksız sürüyor.

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