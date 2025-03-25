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    1300 beygirlik Yangwang U7'nin gelişmiş süspansiyonu Kung Fu ustasıyla test edildi

    BYD, yakında tanıtacağı elektrikli lüks sedanı Yangwang U7'nin süspansiyon yeteneklerini gösteren bir video yayınladı. 1300 beygirlik lüks sedan neler sunacak? 
    Yangwang U7'nin süspansiyonu Kung Fu ustasıyla test edildi Tam Boyutta Gör
    BYD, 27 Mart tanıtacağı lüks sedanı Yangwang U7'nin süspansiyon yeteneklerini gösteren bir video yayınladı. Otomobilin tavanında, tek ayak üzerinde sabit duran Wing Chun ustasıyla tümseklerin üzerinden geçen aracın gelişmiş süspansiyon sistemi gözler önüne serildi.

    BYD'nin premium markası olan Yangwang, "suda yüzen" U8 SUV ve "dans eden süper otomobil" U9'dan sonra üçüncü otomobili U7'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Yangwang U7 sedan, yaklaşık 5,3 metre uzunluğunda, 4 kapılı, 5 koltuklu bir araç olacak. Otomobil, 956 kW (1.282 beygir) güç ve 1.584 Nm tork üretebilen dört motoruyla dikkat çekiyor. 135,5 kWh kapasiteli ve 800V mimarili batarya paketiyle gelecek olan araç, maksimum 500 kW hızında şarj olabiliyor ve 10 dakikada 300 km menzil elde edebiliyor. Aracın menzili ise 720 km.

    Disus-Z ile gelişmiş yol tutuş

    Disus-Z isimli gelişmiş süspansiyon sistemiyle donatılan otomobil, farklı yüksekliklerdeki tümsekler üzerinden 15 km/s hızla geçerken neredeyse hiç sarsılmıyor. Şirket, elektromanyetik olarak kontrol edilen Disus-Z'nin yol koşullarına göre kendini 10 ms gibi kısa bir sürede otomatik olarak ayarlayabildiğini söylüyor.

    BYD, sistemin hiper otomobil ve lüks otomobil üreticilerinin şu anda tercih ettiği manyetik ve havalı süspansiyonların ötesine geçerek "düz viraj alma ve devrilme direnci ile dönüş, frenleme ve hızlanma sırasında en üst düzey denge sunduğunu belirtiyor.

    BYD'nin Nisan 2023'te tanıttığı Disus süspansiyon sisteminin üç farklı versiyonu bulunuyor:

    • Disus-A: Çeşitli sürüş koşullarına daha iyi uyum sağlamak için sürüş yüksekliğini ve sertliğini dinamik olarak ayarlamak için havalı süspansiyonu kullanıyor.
    • Disus-C: Sürüş konforunu ve yol tutuş dengesini iyileştirmek için ayarlanabilir amortisörler kullanıyor.
    • Disus-P: Özellikle dinamik sürüş senaryoları sırasında dengeyi korumak için gövde hareketlerini aktif olarak kontrol eden hidrolik mekanizmalar kullanıyor.
    • Disus-Z: Disus ailesinin en yeni üyesi olan Disus-Z, ilk olarak Yangwang U7'de kullanılacak.

    27 Mart'ta tanıtılacak olan Yangwang U7'nin fiyatı henüz belli değil. Ancak BYD, otomobili "milyon yuan" sınıfı bir araç olarak nitelendiriyor. Bu da 138.000 dolar fiyat demek. Fakat lansman fiyatının bundan daha düşük olması bekleniyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2025/03/25/byd-demonstrates-1300-hp-yangwang-u7s-suspension-stability-with-kung-fu-stunt-ahead-of-march-27-launch/ https://www.goauto.com.au/news/byd/yangwang/yangwang-u7-features-hi-tech-disus-z-suspension/2025-01-28/95563.html
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