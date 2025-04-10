Mazda'dan Tesla Model Y'ye rakip yeni model: EZ-60

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl EZ-6 isimli elektrikli sedan modelini piyasaya süren Mazda, bu kez yeni bir elektrikli crossover ile karşımızda. Mazda EZ-60 adı verilen model, tıpkı sedan gibi Changan ve Mazda ortaklığının ürünü.

Yeni model, tasarım olarak Mazda Arata konseptinin seri üretim versiyonu gibi görünüyor. Otomobilin altyapısını ise Changan'ın EPA1 modüler platformu oluşturuyor. Çin'de iki firma arasındaki ortaklık 2012 yılına kadar uzanıyor. Nanjing'de yer alan Changan Mazda fabrikasında Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-50, Mazda 3 ve Mazda EZ-6 modelleri üretiliyor. Yeni Mazda EZ-60'ın üretimi de bu fabrikada yapılacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görsellere bakılırsa, yeni Mazda EZ-60, bir crossover'dan ziyade hatchback gibi görünüyor. Dinamik bir görüntü sunan modelin uzun ön kaputu altında bölünmüş far tasarımı bizleri karşılıyor. İnce gündüz LED'leri panjurun alt kısmında uzanan ışık imzasıyla birleşirken, ortada ise aydınlatılmış logo bulunuyor. Yan taraftan bakıldığında çift renkli jantları, dijital yan aynaları, gizli kapı kolları ve parlak siyah dodikleriyle dikkat çeken modelin arkasında da ince stop lambaları dikkat çekiyor.

EZ-60'ın iç mekanını henüz göremiyoruz ancak aynı tasarımı paylaştığı EZ-6 sedan ile büyük oranda aynı olacaktır. Bu kapsamda iki kollu altı düz bir direksiyon, konsola gömülü dijital ekran, büyük bir multimedya ekranı, yüzer orta konsol ve yekpare cam tavan görebileceğimiz anlamına geliyor.

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Teknik tarafta ise detaylar şimdilik açıklanmasa da aynı platformu paylaşan Deepal S07 isimli SUV model, bize bu konuda fikir veriyor. 4750 mm gövde uzunluğuna ve 2900 mm aks mesafesine sahip olan Çinli modelde 160 kW ve 190 kW'lık iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Batarya tarafında ise 68.8 kWsa LFP batarya ile CLTC'ye göre 520 km, 80 kWsa NMC batarya ile CLTC'ye göre 627 km menzil vadediliyor.

Yeni Mazda EZ-60, nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Elektrikli modelle ilgili tüm detayları fuardaki lansmanda öğrenebileceğiz. EZ-60, ilk etapta Çin'de satışa sunulacak olsa da daha sonra CX-6e ismiyle global pazara da sunulacak.

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