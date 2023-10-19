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    Makyajlı Tata Harrier ve Safari, daha modern yüzleriyle tanıtıldı

    Tata, Harrier ve Safari isimli SUV modellerinin makyajlı versiyonlarını tanıttı. Tasarım ve teknoloji tarafında bir dizi güncellemeden geçirilen ikili, daha modern görünen yüzleriyle dikkat çekiyor.
    Makyajlı Tata Harrier ve Safari, daha modern yüzleriyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tara Harrier 2019 yılında, Safari ise 2021 yılında Hindistan'da piyasaya sürüldü ancak marka iki modelini de aynı anda makyajlamaya karar verdi. Otomobillerin ön bölümüne odaklanan dokunuşlar, Tata'nın Curvv konseptinde sergilediği yeni tasarım dili doğrultusunda yapıldı. Her iki modelde de boydan boya uzanan LED ışık imzası, tampon kenarlarına konumlandırılan ana aydınlatmalar ve gündüz LED'leriyle bir bütün gibi görünen geniş panjur tasarımı dikkat çekiyor.

    Makyaj operasyonlarının doğası gereği yan tarafları neredeyse hiç değişmeyen modellerde yeni tasarım jantlar, bu alanda en göze çarpan detay oluyor. Buna ek olarak C sütununun tasarımında da ufak bir değişiklik yapılmış gibi görünüyor. Arkada ise gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan LED stoplar ve yenilenen tampon tasarımı ile öndeki modern görünümü destekleyen değişiklikler karşımıza çıkıyor.

    Makyajlı Tata Harrier ve Safari, daha modern yüzleriyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekanda ise konsol tasarımının yenilendiğini görmekteyiz. Merkezde donanım seviyesine göre 10.25 veya 12.3 inç olarak tercih edilebilen dokunmatik multimedya ekranına eskisine göre daha büyük olan 10.26 inçlik dijital gösterge ekranı eşlik ediyor. 2023'ün başlarında güncellenen yazılımda herhangi bir değişiklik yok. Aydınlatılmış Tata logosuna sahip yeni direksiyon simidi, dokunmatik tuşlar ile yeni trim ve döşeme seçenekleri de yapılan değişiklikler arasında.

    Yenilenen SUV modellerde donanım seviyesine göre değişmekle birlikte bi-LED farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alaşım jantlar, çift bölgeli klima kontrolleri, 13 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, 7 hava yastığı ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar bulunuyor.

    Makyajlı Tata Harrier ve Safari, daha modern yüzleriyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Her iki model de Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport gibi modellerde kullanılan D8 platformunun daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerine inşa edilmiş. 170 beygirlik 2.0 litre turbo dizel motora sahip araçlarda manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman seçeneği mevcut. İlerleyen süreçte yeni 1.5 litre turbo benzinli motorun yanı sıra %100 elektrikli versiyonlar da aileye eklenecek. Makyajlı versiyonların fiyatları ise güncel kura göre Harrier için 18.600, Safari için 19.400 dolar seviyesinden başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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