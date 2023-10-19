Makyajlı Tata Harrier ve Safari, daha modern yüzleriyle tanıtıldı

Makyaj operasyonlarının doğası gereği yan tarafları neredeyse hiç değişmeyen modellerde yeni tasarım jantlar, bu alanda en göze çarpan detay oluyor. Buna ek olarak C sütununun tasarımında da ufak bir değişiklik yapılmış gibi görünüyor. Arkada ise gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan LED stoplar ve yenilenen tampon tasarımı ile öndeki modern görünümü destekleyen değişiklikler karşımıza çıkıyor.
Yenilenen SUV modellerde donanım seviyesine göre değişmekle birlikte bi-LED farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alaşım jantlar, çift bölgeli klima kontrolleri, 13 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, 7 hava yastığı ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar bulunuyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.