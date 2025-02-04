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    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Ocak 2025

    Ocak ayında otomobil satışları düşse de elektrikli otomobillerin satışı ve toplam pazardaki payı arttı. Togg T10X'in liderliğinin sürdüğü pazarda BYD'nin modelleri de dikkat çekmeye başladı.
    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Ocak 2025 Tam Boyutta Gör
    Ocak 2025'te Türkiye'de 6.071 adet elektrikli otomobil satıldı. Satılan her 10 otomobilden biri elektrikli oldu. Yıl içerisinde satışa sunulacak yeni modellerle elektrikli otomobillerin satışlardaki payının artması bekleniyor.

    Peki Ocak ayında en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Listeye baktığımızda Togg T10X'in 1570 adetle yine açık ara lider olduğunu görmekteyiz. Kasım ayından itibaren yeni modellerini Türkiye'ye getiren BYD ise ilk beşte iki modele sahip.

    Diğer yandan KGM Torres EVX ve Mini Countryman'in geçen yıl gösterdiği performansı devam ettirerek 2025'in ilk ayında da üst sıralarda yer aldıklarını görmekteyiz. Tesla ise ocak ayına ilişkin bir açıklamada bulunmadığı için listede yer almıyor.

    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Ocak 2025
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 1.570
    2. BYD Atto 3 494
    3. KGM Torres EVX 408
    4. BYD Dolphin 302
    5. Mini Countryman 263
    6. Volkswagen ID.4 234
    7. Mercedes EQB 224
    8. Hyundai Ioniq 6 192
    9. Kia EV3 182
    10. BMW X1 160

    Bu yıl Türkiye'de birçok yeni elektrikli model gelecek. Bunlar arasında Citroen C3, Opel Frontera, Hyundai Inster, Renault 5 ve BYD Atto 2 gibi rekabetçi fiyatlarla satılması beklenen otomobiller var. Ayrıca Togg T10F de bu yıl satışa sunulacak modeller arasında. 

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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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