Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Ocak 2025

Peki Ocak ayında en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Listeye baktığımızda Togg T10X'in 1570 adetle yine açık ara lider olduğunu görmekteyiz. Kasım ayından itibaren yeni modellerini Türkiye'ye getiren BYD ise ilk beşte iki modele sahip.
Diğer yandan KGM Torres EVX ve Mini Countryman'in geçen yıl gösterdiği performansı devam ettirerek 2025'in ilk ayında da üst sıralarda yer aldıklarını görmekteyiz. Tesla ise ocak ayına ilişkin bir açıklamada bulunmadığı için listede yer almıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|1.570
|2.
|BYD Atto 3
|494
|3.
|KGM Torres EVX
|408
|4.
|BYD Dolphin
|302
|5.
|Mini Countryman
|263
|6.
|Volkswagen ID.4
|234
|7.
|Mercedes EQB
|224
|8.
|Hyundai Ioniq 6
|192
|9.
|Kia EV3
|182
|10.
|BMW X1
|160
Bu yıl Türkiye'de birçok yeni elektrikli model gelecek. Bunlar arasında Citroen C3, Opel Frontera, Hyundai Inster, Renault 5 ve BYD Atto 2 gibi rekabetçi fiyatlarla satılması beklenen otomobiller var. Ayrıca Togg T10F de bu yıl satışa sunulacak modeller arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P