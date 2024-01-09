Tata Punch EV, Hindistan'da ön siparişe açıldı

Yeni Tata Punch EV, markanın son tasarım dilini benimseyen bir yüze sahip. İlk bakışta "X" formunun dikkat çektiği alanda kaslı ön kaputun ucunda boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Hemen alt tarafta ise üzerine marka logosunun konumlandırıldığı şarj girişi yer alıyor. Ana aydınlatmaların tampon kenarlarına konumlandırıldığı Punch EV'de gri koruma plakaları gibi SUV karakterini pekiştiren detaylar da mevcut.
Elektrikli kompakt modelin teknik özellikleri henüz belli değil. Ancak temel aldığı yeni acti.ev platformunun desteklediği özellikleri biliyoruz. Bu kapsamda, 300-600 km arası sürüş menzili, 150 kW hızlı şarj, V2L (vehicle-to-load) özelliği, 5G bağlantısı, Qualcomm'un OTA güncelleme desteğine sahip Snapdragon Digital Chassis platformu ve Mobileye kaynaklı seviye 2+ yarı otonom sürüş gibi özelliklerden söz etmek mümkün.
Hindistan'da ön siparişe açılan modelin fiyatı henüz açıklanmadı ancak yerel kaynaklara göre 12 ila 15 bin dolar aralığında olacağı söyleniyor.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.