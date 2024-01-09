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    Anlık Bildirim

    Tata Punch EV, Hindistan'da ön siparişe açıldı

    Tata Punch EV, elektrikli araçlara özel geliştirilen bir platformun getirdiği bir dizi teknolojik yenilikle geliyor.                                               
    Tata Punch EV, Hindistan'da ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Tata, en küçük ve en erişilebilir SUV modeli olan Punch'ın tamamen elektrikli versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni Tata Punch EV, tasarım olarak benzinli motora sahip Punch'ın makyajlısı gibi görünse de kabuğun altında bundan daha fazlasını sakladığını söylemek mümkün.

    Yeni Tata Punch EV, markanın son tasarım dilini benimseyen bir yüze sahip. İlk bakışta "X" formunun dikkat çektiği alanda kaslı ön kaputun ucunda boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Hemen alt tarafta ise üzerine marka logosunun konumlandırıldığı şarj girişi yer alıyor. Ana aydınlatmaların tampon kenarlarına konumlandırıldığı Punch EV'de gri koruma plakaları gibi SUV karakterini pekiştiren detaylar da mevcut.

    Tata Punch EV, Hindistan'da ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Punch EV, yan taraftan ve arkadan bakıldığında içten yanmalı motora sahip Punch ile neredeyse aynı görünüyor. Yeni tasarıma sahip 16 inç jantlar ve egzoz çıkışlarının olmayışı bu alandaki tek farklılıklar diyebiliriz. İç tarafta ise 10.25'er inçlik ekranlardan oluşan dijital panel dikkat çekiyor ancak alt donanım seviyelerinde bu ekranların 7 inç olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    Elektrikli kompakt modelin teknik özellikleri henüz belli değil. Ancak temel aldığı yeni acti.ev platformunun desteklediği özellikleri biliyoruz. Bu kapsamda, 300-600 km arası sürüş menzili, 150 kW hızlı şarj, V2L (vehicle-to-load) özelliği, 5G bağlantısı, Qualcomm'un OTA güncelleme desteğine sahip Snapdragon Digital Chassis platformu ve Mobileye kaynaklı seviye 2+ yarı otonom sürüş gibi özelliklerden söz etmek mümkün.

    Hindistan'da ön siparişe açılan modelin fiyatı henüz açıklanmadı ancak yerel kaynaklara göre 12 ila 15 bin dolar aralığında olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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