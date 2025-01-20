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    Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i tanıttı

    Yeni nesil Land Rover modelleriyle aynı platformu kullanacak olan Tata Avinya X, dikkat çekici tasarımı ve özellikle arka yolcuların konforunu düşünen özellikleriyle Auto Expo 2025'te sahneye çıktı.
    Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tata Motors, premium otomobil denince ilk akla gelen markalardan biri değil ancak yeni Avinya X konsepti bu algıyı değiştirecek gibi görünüyor. Hindistan'da düzenlenen Auto Expo 2025'te sahneye çıkarılan elektrikli SUV konsepti, Tata'nın gelecekte çıkaracağı Avinya serisi otomobillerin ön gösterimi olarak karşımızda.

    Tüm Avinya serisi otomobiller, şirketin bünyesinde bulunan Jaguar Land Rover'ın EMA (Electrified Modular Architecture) platformu üzerine inşa edilecek. Tata, ilk Avinya konseptini 2022 yılında tanıtmıştı ve o dönemki konsept aracın Gen 3 platformunu kullandığı açıklanmıştı. Ardından, Kasım 2023'te yapılan açıklama ile Tata'nın yeni elektrikli araçlarının EMA platformu üzerine inşa edileceği açıklandı.

    Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Avinya X konsepti, yüksek burun kısmı ve geniş omuz çizgisiyle heybetli bir görüntü sunarken arkaya doğru eğim kazanan tavan hattı ve fastback stili silüetiyle bu görüntüyü dinamizmle birleştiriyor. Önde panjur yerine farklı motiflere sahip büyük bir panel barındıran modelde boydan boya uzanan gündüz LED'leri de markanın logosuna atıfta bulunuyor. Tamponun alt kısmında ise aktif kapaklara sahip merkez hava girişi ve gri koruma plakası göze çarpıyor.

    Avinya X konseptinde ön kaput, yan ayna kapakları, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde parlak siyah renkte tasarlanmış. Çift renkli tasarıma sahip büyük aerodinamik jantların kullanıldığı modelin arka kısmında da öndeki ışık imzasıyla uyumlu ince stop lambaları, fazlasıyla yatık bir arka cam ve çıkıntılı bir arka tampon dikkat çekiyor.

    Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Konseptin iç mekanı oldukça sade bir tasarıma sahip. Önde ve arkada yer verilen ışık imzası konsol üzerinde de kendini gösteriyor. Dokunmatik kontrollere sahip iki kollu direksiyon simidinin arkasında küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Kumaş ve deri yüzeylerin kombine edildiği alanda kapı panellerindeki ambiyans aydınlatma da oldukça dikkat çekici görünüyor.

    Avinya X konseptinde özellikle arka yolcuların konforuna dikkat edilmiş. Ön yolcu koltuğu katlandığında arkadaki yolcunun ayaklarını uzatabileceği bir minder ortaya çıkıyor. Ayrıca, orta konsolun arkasında da manuel olarak çekip çıkarılabilen bir masa mevcut. Bagaj kapağı ise yukarı ve aşağı olacak şekilde iki parçalı açılıyor ve alt kısmında yolcuların oturup manzaranın tadını çıkarabileceği bir koltuk bulunuyor.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak daha önceki açıklamalardan platformun 800V mimariye ve 350 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olacağını biliyoruz. Söz konusu modelin tek şarjla 480 kilometreye kadar sürüş menzili sunabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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