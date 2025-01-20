Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i tanıttı

Tüm Avinya serisi otomobiller, şirketin bünyesinde bulunan Jaguar Land Rover'ın EMA (Electrified Modular Architecture) platformu üzerine inşa edilecek. Tata, ilk Avinya konseptini 2022 yılında tanıtmıştı ve o dönemki konsept aracın Gen 3 platformunu kullandığı açıklanmıştı. Ardından, Kasım 2023'te yapılan açıklama ile Tata'nın yeni elektrikli araçlarının EMA platformu üzerine inşa edileceği açıklandı.
Avinya X konseptinde ön kaput, yan ayna kapakları, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde parlak siyah renkte tasarlanmış. Çift renkli tasarıma sahip büyük aerodinamik jantların kullanıldığı modelin arka kısmında da öndeki ışık imzasıyla uyumlu ince stop lambaları, fazlasıyla yatık bir arka cam ve çıkıntılı bir arka tampon dikkat çekiyor.
Avinya X konseptinde özellikle arka yolcuların konforuna dikkat edilmiş. Ön yolcu koltuğu katlandığında arkadaki yolcunun ayaklarını uzatabileceği bir minder ortaya çıkıyor. Ayrıca, orta konsolun arkasında da manuel olarak çekip çıkarılabilen bir masa mevcut. Bagaj kapağı ise yukarı ve aşağı olacak şekilde iki parçalı açılıyor ve alt kısmında yolcuların oturup manzaranın tadını çıkarabileceği bir koltuk bulunuyor.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak daha önceki açıklamalardan platformun 800V mimariye ve 350 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olacağını biliyoruz. Söz konusu modelin tek şarjla 480 kilometreye kadar sürüş menzili sunabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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