Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak ekonomik tedbirler konusunda açıklama yayınladı. Atılacak adımlar bu hafta resmiyete kavuşacak.

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Bakan Albayrak’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kurumların dünyada alınan önlemleri inceleyip olası senaryoları karşı kendi yol haritalarını hazırladığını duyurdu. Alınacak tedbirlerin madde madde ne olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı. Tedbirler belirlenirken en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacağını belirtti.

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Bakan Albayrak, ekonomik açıdan sektörel bazda atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını duyurdu. Albayrak’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.”

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