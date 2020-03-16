Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle etkilenen ve etkilenecek sektörler öncelikli olmak üzere alınacak tedbirlerin bu hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını duyurdu.
    4 gün
    2,6b
    1
    5
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak
    Tam Boyutta Gör

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak ekonomik tedbirler konusunda açıklama yayınladı. Atılacak adımlar bu hafta resmiyete kavuşacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği

    Bakan Albayrak’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kurumların dünyada alınan önlemleri inceleyip olası senaryoları karşı kendi yol haritalarını hazırladığını duyurdu. Alınacak tedbirlerin madde madde ne olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı. Tedbirler belirlenirken en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacağını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi"

    Bakan Albayrak, ekonomik açıdan sektörel bazda atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını duyurdu. Albayrak’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

    “Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.”



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
    10 sa.
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 4 gün en beğenilen
    Donanimhaber mi NTV haber mi belli degil..
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün
    Maliye bakanının her felakette gülümseyen yüzü ile sürekli ticaretten, paradan, turistten ve sektörel büyümeden bahsetmesi bir tek bana mı acayip geliyor? Lütfen biraz üzgün bak, biraz baş sağlığı dile, biraz üzülüyor tedirginmiş gibi dur bu şekilde hakikaten alay ediyormuş gibi bir tavır algılanıyor, yani ben öyle algılıyorum.
    Maliye bakanının her felakette gülümseyen yüzü ile sürekli ticaretten, paradan, turistten ve sektörel büyümeden bahsetmesi bir tek bana mı acayip geliyor? Lütfe...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    metamm (Mustafa Çeliköz) 4 gün monacomen
    İçi kan ağlasada gülmek zorunda onun işi parası olanı yatırıma teşvik etmek. Senin gibi olduğunu düşünmek istemiyorum. Düşünsene maliye bakanı kamera karşısına çıkıyor. Ağlamaklı gözlerle biz bittik diyor. Az mantıklı olun lütfen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    __Nikolaus__ 4 gün
    Ben turizm sektöründe çalışıyorum, en fazla etkilenen sektör maalesef , etkinlikler , rezervasyonlar herşey iptal oldu , çalışanlar izne gönderiliyor yakında ücretsiz izinler başlayacak, sadece oteller değil acentalarda çok büyük darbe aldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (ismail bey) 4 gün
    Diger devletler karagun akcelerini kullaniriz diyip 300-500 milyar euro destek sagliyor. Damatta ordan 3-5 milyar destekler. Az veren candan cok veren maldan hesabi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün
    Maliye bakanının her felakette gülümseyen yüzü ile sürekli ticaretten, paradan, turistten ve sektörel büyümeden bahsetmesi bir tek bana mı acayip geliyor? Lütfen biraz üzgün bak, biraz baş sağlığı dile, biraz üzülüyor tedirginmiş gibi dur bu şekilde hakikaten alay ediyormuş gibi bir tavır algılanıyor, yani ben öyle algılıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    WB 4 gün en beğenilen
    Donanimhaber mi NTV haber mi belli degil..
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 4 gün Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi 4 gün TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah 4 gün Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü 4 gün Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir 4 gün Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler 4 gün Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım! 4 gün Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı 4 gün Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak Sonraki Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı 4 gün Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak 4 gün Epic Games bu hafta 3 oyun birden hediye ediyor 4 gün İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak 4 gün Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı 4 gün Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim