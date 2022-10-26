Mancium metaverse girişimi 50 milyon dolarlık yatırım aldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Umuro Game girişiminin aldığı 1.75 milyon dolarlık yatırımın ardından bu kez metaverse tarafında iddialı bir girişim olan Mancium’dan haber var. GEM Digital Limited girişime önemli bir yatırım yaptı.

Mancium nedir?

Mancium ülkemizde ve Orta Doğu bölgesinde en hızlı büyüyen girişimlerden birisi. MANC kripto parasını işleten Mancium farklı oyunlarla kullanıcı kitlesini büyütüyor. 3 milyondan fazla indirme alan oyunlar 50 milyon saatten fazla oynandı. 10 bin civarında NFT oluşturulurken 500 binden fazla da MANC ticareti yapıldı.

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Mancpac, 101 Muhabbet, Okey Muhabbet, Rummikub Social gibi yapılmarı olan Mancium girişimi, GEM Digital Limited tarafından 50 milyon dolarlık bir yatırıma layık görüldü. Bu yatırım ile Mancium global bir stüdyo olma yolunda önemli adımlar atacak. Ayrıca oyunların metaverse ve blok zinciri yeteneklerini arttırmak için de çalışmalar yapılacak. MANC token bu haberle yükselişe geçerken 5.2$ seviyesinde seyrediyor. Yıl sonuna kadar 2 veya 3 adet daha Tier 1 borsada listelemesi olacak.

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