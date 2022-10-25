Apple tepki çeken hamleyi yaptı: NFT satışları kesintiye dahil

Kripto para uygulamalarına yeni şartlar
Güncellenen App Store sözleşmelerine göre bundan sonra iOS uygulamalarında yapılacak NFT satışları mutlaka kesintiye dahil olacak. Geliştiricilerin bunun haricinde yönlendirme tuşları, linkleri veya farklı aksiyonları koyması istenmiyor. Bunun ihlali haliyle uygulama ve hesap silinmesine gidecek.
Özellikle OpenSea gibi platformların sadece komisyonla çalıştığını düşünürsek NFT satışlarından kesinti yapılması haliyle kullanıcıları etkileyecek ve elde edilecek gelir düşecek. Bu da taban fiyatların daha yükselmesine neden olabilir. NFT topluluğu yeni düzenlemeyi şiddetle eleştirse de Apple bunu uygulayacak.
Diğer taraftan kripto para borsalarının ve bu ticareti yapan diğer tüm platformların aldıkları faaliyet lisansına göre ilgili ülkede listeleneceği belirtildi. Genelde yerel çalışan borsalar için sıkıntı yok ancak Binance global ve OpenSea gibi platformlar nasıl davranacak merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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