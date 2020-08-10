Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü

Çin'in geçtiğimiz ay Mars'a fırlattığı Tianwen-1 görevinden ilk fotoğraflar gelmeye başlıyor. Tam yedi ay sürecek olan uzun Mars yolculuğunun henüz başlarında olan Tianwen-1, yüz binlerce kilometre uzaklıktan muhteşem bir Dünya ve Ay fotoğrafı gönderdi.

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Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin açıklamalarına göre yukarıdaki fotoğraf 27 Temmuz 2020 tarihinde çekilmiş. Tianwen-1'in bu sırada Dünya'dan yaklaşık 1,2 milyon kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Çinli bilim insanları fotoğrafın uzay aracı üzerindeki optik navigasyon sensörüyle çekildiğini ve görüntünün siyah beyaz olduğunu söyledi.

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Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmak istiyor

Çin'in bugüne kadarki en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'de adeta yok yok diyebiliriz. Dev misyonda bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracı Mars'a fırlatıldı. Çinli bilim insanları böylece Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Tianwen-1'in Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Mars'a vardıktan sonra yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gezgin Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek. Bugüne kadar yalnızca NASA bu alanda başarıya ulaşabilmişti.

https://www.space.com/china-mars-mission-spots-earth-and-moon.html

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