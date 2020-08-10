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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü

    Çinli uzay aracının 1,2 milyon kilometre uzaklıktan çektiği fotoğrafta Dünya ve Ay'ı birer hilal şeklinde görüyoruz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,7b
    1
    32
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü

    Çin'in geçtiğimiz ay Mars'a fırlattığı Tianwen-1 görevinden ilk fotoğraflar gelmeye başlıyor. Tam yedi ay sürecek olan uzun Mars yolculuğunun henüz başlarında olan Tianwen-1, yüz binlerce kilometre uzaklıktan muhteşem bir Dünya ve Ay fotoğrafı gönderdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

    Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin açıklamalarına göre yukarıdaki fotoğraf 27 Temmuz 2020 tarihinde çekilmiş. Tianwen-1'in bu sırada Dünya'dan yaklaşık 1,2 milyon kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Çinli bilim insanları fotoğrafın uzay aracı üzerindeki optik navigasyon sensörüyle çekildiğini ve görüntünün siyah beyaz olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları"

    Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmak istiyor

    Çin'in bugüne kadarki en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'de adeta yok yok diyebiliriz. Dev misyonda bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracı Mars'a fırlatıldı. Çinli bilim insanları böylece Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

    Tianwen-1'in Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Mars'a vardıktan sonra yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gezgin Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek. Bugüne kadar yalnızca NASA bu alanda başarıya ulaşabilmişti.



    https://www.space.com/china-mars-mission-spots-earth-and-moon.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    okean101 (yaman karatas) 1 hf. en beğenilen
    Çok müthişmiş gerçekten, telefonumdan daha iyisini çekiyorum.
    3 Yanıt Yanıtla +24
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ti7800
    Pozlamayla alakali. Temel bir bilgidir. Cehalet veya eksik bilgi en buyuk tehlikedir. Ama kendine tehlike :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    White Water 1 hf.
    Huawei 100x kamera ile çekildi. (kinayedir)
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    rifatbalci 1 hf.
    keşke biraz daha yaklaşsaydı çok uzaktan çekilmiş fotoğraf
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    harbiden çin işi çekim :)
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    qwert7610 1 hf.
    dunya duzdur diye bir konu vardi 😁
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Hayal kırıklığına uğradım.
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    tersosmos (Galip Tarık ARDUÇ) 1 hf.
    Dünyayı gören oldumu haaaa pardon biz zaten dunyadayiz unuttum bian
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    Kuralsiz111 (Oğuzhan Söylemez) 1 hf.
    Bu mu müthiş ?



    Bir kerede video çeksinler dünya ve ay dönerken ya. Alayı fake
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    xamaximax 1 hf. Kuralsiz111
    aynen öyle bi bitmedi bu yalanlar ama illaki yeni rönesans başlayacak
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    TheDevilInI 1 hf. Kuralsiz111
    Ve yazdı klavyesinden bütün oyunları bozdu
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 hf. (düzenlendi)
    Türkiye'nin neresinde yaşadığına göre bugün Mars gece 10:30 gibi doğacak. O saatlerde tam doğuya doğru bakarsan ufkun biraz üzerinde hafif kırmızı, kırpışmayan bir gök cismi göreceksin. Telefonunu ucundan tut tüm gücünle Mars'a doğru fırlat. Sayende bizim de astronomiye bir katkımız olsun.
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    kozmos beni sevmiyor 1 hf.
    İki tane kavala kurabiyesi



    İyi de niye bu kadar uzaktan?
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Yine yıldızlar yok. :(
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ti7800
    Pozlamayla alakali. Temel bir bilgidir. Cehalet veya eksik bilgi en buyuk tehlikedir. Ama kendine tehlike :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    7725 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uzay fotoğrafları, uzay araştırmaları ve
    4 etiket daha insansız mars görevleri tianwen-1 çin ulusal uzay dairesi Bilim ve Teknoloji
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