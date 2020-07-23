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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları

    Çin'in tarihi Tianwen-1 misyonu, fırlatma roketinden en küçük ekipmanına kadar tamamıyla yerli imkanlarla geliştirildi. Fırlatılan üç aracın Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları
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    Çin Ulusal Uzay Dairesi, bugün tarihinin ilk Mars görevine çıktı. Tianwen-1 ismi verilen görevde tam üç farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'e gönderildi. Fırlatma roketinden en küçük ekipmanlarına kadar tamamıyla yerli imkanlarla geliştirilen Tianwen-1 görevi, Çin uzay araştırmaları tarihinin en önemli misyonlarından birisi olarak dikkat çekiyor. 

    Bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin

    Çin'in Tianwen-1 görevinde adeta yok yok diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesi bugün Kızıl Gezegen'e bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir Mars gezgini fırlattı. Bu üçlü sayesinde Mars'ın hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelenmesi hedefleniyor.

    Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Gücünü güneş enerjisinden alan gözlem aracının, Mars'ta en az 90 gün görev yapması hedefleniyor. 

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    Çin'in gözlem aracı, Mars'ın kuzey yarım küresindeki Utopia Planitia isimli bölgeye indirilecek. Aynı bölgeye daha önce 1976 yılında NASA'nın Viking 2 aracı da indirilmişti. Çin, bu bölgede hem yüzey hem de atmosfer incelemeleri gerçekleştirecek.

    Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları

    Tianwen-1 misyonun bir diğer önemli parçası ise yörünge sondası olacak. Bu sondanın yörüngede Mars'ın mineralojik ve manyetosfer yapısını incelemesi ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü yüzey fotoğrafları çekmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar ayrıca sondanın Mars etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşeceğini belirtti. Buna göre yörünge boyunca sonda yüzeye minimum 265 kilometre, maksimum ise 12 bin kilometre uzaklıkta gözlem yapacak.

    Tianwen-1 görevinin üç parçasından birisi olan iniş aracının amacı ise, isminden de anlaşılacağı gibi, gezginin yüzeye başarılı bir şekilde indirilmesi olacak. İniş aracının yüzeyde herhangi bir bilimsel çalışma yapması beklenmiyor, zaten bir hareket kabiliyeti de yok. Mars yüzeyini keşfetme kısmı tamamıyla gezginin, yani gözlem aracının görevi olacak.

    Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olabilir

    Tianwen-1 görevi yine Çin'in kendi yapımı olan Long March 5 isimli roket üzerinde uzaya fırlatıldı. Uzay araçlarının yaklaşık yedi aylık yolculuğun ardından Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine giriş yapması bekleniyor. Sonrasında ise yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gözlem aracı Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olacak.

    Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.



    https://www.theverge.com/2020/7/23/21334654/china-tianwen-1-mars-mission-launch-succssful Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 sa. en beğenilen
    O da bişey mi bizde yarın Ayasofyada cuma namazı kılacağız tüm kanallar canlı yayın yapacak
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 50 dk.
    " Çin tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek." kısmı biraz yanlış gibi. Gerçi Ay' ı gezegenden saymamanızı göz önünde bulundurabiliriz böyle demeniz için ama daha önce Ay' a Yutu-2 gezginini indirdiler zaten.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 sa. en beğenilen
    O da bişey mi bizde yarın Ayasofyada cuma namazı kılacağız tüm kanallar canlı yayın yapacak
    Yanıtla +5
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 sa.
    Çin malı deyip geçmeyeceksin.
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    Yanfo (Yavuz ) 2 sa.
    durmak yok yola devam!!
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