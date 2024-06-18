Elon Musk: Gelecekte telefon olmayacak

SpaceX, Tesla, Neuralink ve X'in patronu Elon Musk, Neuralink'in nöral arayüzü sayesinde gelecekte mobil cihazların gereksiz hale geleceğini belirtti.
Telefonun yerini Neuralink çipleri alacak
Musk, yakın gelecekte geleneksel mobil cihazların ortadan kalkacağını ve bunların yerini Neuralink nöral arayüzlerin alacağını söyledi. Ona göre bu, insanların akıllı telefonları ve bilgisayarları herhangi bir fiziksel manipülasyon olmadan kontrol etmelerine olanak tanıyacak.
Bu yılın Ocak ayının başlarında Musk, ilk Neuralink implant ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. İlk test verileri umut verici sonuçlar göstermiş ve ünlü iş adamı cihazın istikrarlı bir şekilde çalıştığını açıklamıştı. Ayrıca Musk, gelecekte başka bir Neuralink implantı olan Blindsight'ı geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Bu implant da kör insanların görmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.