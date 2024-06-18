Elon Musk: Gelecekte telefon olmayacak

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

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SpaceX, Tesla, Neuralink ve X'in patronu Elon Musk, Neuralink'in nöral arayüzü sayesinde gelecekte mobil cihazların gereksiz hale geleceğini belirtti.

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Telefonun yerini Neuralink çipleri alacak

Musk, yakın gelecekte geleneksel mobil cihazların ortadan kalkacağını ve bunların yerini Neuralink nöral arayüzlerin alacağını söyledi. Ona göre bu, insanların akıllı telefonları ve bilgisayarları herhangi bir fiziksel manipülasyon olmadan kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

Bu yılın Ocak ayının başlarında Musk, ilk Neuralink implant ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. İlk test verileri umut verici sonuçlar göstermiş ve ünlü iş adamı cihazın istikrarlı bir şekilde çalıştığını açıklamıştı. Ayrıca Musk, gelecekte başka bir Neuralink implantı olan Blindsight'ı geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Bu implant da kör insanların görmesini sağlayacak.

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