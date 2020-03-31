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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Mars helikopteri' artık tamamıyla hazır: Bu yaz fırlatılıyor

    Mars helikopterinin son testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Helikopterin Temmuz ayında fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'ın yüzeyine iniş yapması bekleniyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    'Mars helikopteri' artık tamamıyla hazır: Bu yaz fırlatılıyor
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    NASA'nın tarihi Mars helikopterinde artık son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yazısı yayınlayan NASA, helikopterin Dünya'da son kez pervanelerini çalıştırdığını ve kalkış için neredeyse hazır durumda olduğunu açıkladı. Helikopter bir daha pervaneleri çevirdiğinde Mars'ın yüzeyinde olacak.

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    Mars helikopteri önümüzdeki Temmuz ayında, Perseverance gözlem aracıyla birlikte uzaya fırlatılacak. NASA, helikopteri Perseverance misyonunda yalnızca yan bir görev olarak değerlendiriyor. Helikopter başarısız olsa dahi Perseverance misyonu bundan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Ancak başarılı olursa, Kızıl Gezegen'in keşfinde yeni bir dönemin kapıları da aralanmış olacak.

    Mars keşif çalışmalarında devrim yapabilir

    Uçuş-kontrol ve aerodinamik ekibinin lideri Håvard Grip, projeyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada,"Helikopterlerin uzay araştırmalarında bizlere yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Başarıya ulaşmamız durumunda Kızıl Gezegen'in keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırabilme imkanımız olacak. Gözlem araçlarıyla karadan ulaşmamızın mümkün olmadığı yerleri veya biyolojik olarak hassas bölgeleri bu mini helikopterlerle ilk kez keşfedebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

    NASA, Mars Helikopteri projesini ilk kez 2015 yılında duyurmuştu. Uzay ajansı bu projeyle birlikte tarihte bir ilki başarıp "havadan ağır" araçların Dünya'da olduğu gibi Mars'ta da uçabileceğini göstermek istiyor. Başarıya ulaşılması halinde Mars helikopteri başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olacak.

    Mars'ın ince atmosferini yenebilir mi?

    Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine oranla tam 100 kat daha ince. NASA, bu durumun oluşturacağı zorluklardan şu şekilde bahsediyor: "Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabildi. Mars'ta ise yüzey seviyesi bile Dünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip."

    Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

    NASA'nın önündeki bir diğer problem ise Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki ortalama 225 milyon kilometrelik uzaklık. Bu mesafe nedeniyle Mars'taki uzay araçlarıyla olan iletişim birkaç dakikalık gecikmeyle gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Mars helikopterlerini Dünya'dan kontrol etmek pek mümkün değil. NASA ise bu durumu yeni geliştirilen otonom sürüş özellikleriyle çözmüş. Uzay ajansı helikopterlerin Dünya'dan gelecek bir komutla uçuşa geçeceğini ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor.



    https://www.nasa.gov/feature/nasa-shows-perseverance-with-helicopter-cruise-stage-testing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 3 sa.
    helikopter de yer varsa binmek isterim @nasa
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