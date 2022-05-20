Mars’taki portal fotoğrafının gizemi ortaya çıktı

Özellikle sosyal medyada Mars Curiosity aracı tarafından yakalanan bir fotoğrafın yankıları dalgalar şeklinde yayıldı. Öyle ki uzaylı yaşam formalarının kullandığı bir kapı veya bir boyut kapısı olabileceğine kadar ilginç komplolar ortaya atıldı.
Mars’taki portalın gizemi
Komplo teorisyenlerine adeta bayram havası yaşatan gizemli portal veya kapı ile ilgili NASA tarafından açıklama yapıldı. Evet bu yapı Mars fotoğraflarında gerçekten var ancak sanıldığı gibi bir kapı veya portal değil. Sadece minik bir girinti şeklinde oluşmuş.
Daha önce farklı manipülasyonlarla fotoğrafların değiştirildiğini görmüştük ancak bu kez fotoğraf bir kaç kez yakınlaştırma yapılarak kesilmiş. Sonrasında sanki gerçek boyutlarda bir kapı izlenimi ile sosyal medyada paylaşılmış. Yani aslında minik bir girinti devi bir kapıya dönüştürülmüş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D