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    Mars’taki portal fotoğrafının gizemi ortaya çıktı

    Mars fotoğraflarında ortaya çıkan gizemli kapı veya portal günlerdir gündemi meşgul ederken NASA tarafından ne olduğu konusunda kısa ancak komik bir açıklama geldi. 
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    Mars
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    Özellikle sosyal medyada Mars Curiosity aracı tarafından yakalanan bir fotoğrafın yankıları dalgalar şeklinde yayıldı. Öyle ki uzaylı yaşam formalarının kullandığı bir kapı veya bir boyut kapısı olabileceğine kadar ilginç komplolar ortaya atıldı.

    Mars’taki portalın gizemi

    Komplo teorisyenlerine adeta bayram havası yaşatan gizemli portal veya kapı ile ilgili NASA tarafından açıklama yapıldı. Evet bu yapı Mars fotoğraflarında gerçekten var ancak sanıldığı gibi bir kapı veya portal değil. Sadece minik bir girinti şeklinde oluşmuş.

    Daha önce farklı manipülasyonlarla fotoğrafların değiştirildiğini görmüştük ancak bu kez fotoğraf bir kaç kez yakınlaştırma yapılarak kesilmiş. Sonrasında sanki gerçek boyutlarda bir kapı izlenimi ile sosyal medyada paylaşılmış. Yani aslında minik bir girinti devi bir kapıya dönüştürülmüş.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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