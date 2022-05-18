NASA, Mars InSight aracına bu yıl veda edecek

NASA'nın Mars InSight aracı, güneş panellerinde biriken toz sebebiyle yakın zamanda kullanım dışı kalacak. Uzay ajansı, biriken tozların bir süredir aracın gücünde azalmaya sebep olduğunu bildiriyordu.

Mars InSight görevinin sonuna yaklaşıyor

NASA, yaptığı bir açıklamayla uzay aracının bu yaz bilim operasyonlarını sona erdirmesini beklerken uzay aracının bu yıl Aralık ayında işlevini tamamen kaybedebileceğini düşünüyor. Her biri yaklaşık 2,2 metre genişliğinde olan bir çift güneş paneliyle donatılmış olan InSight'ın bu panelleri, günde yaklaşık 5.000 watt-saat enerji üretebiliyordu. Panellerde biriken toz panellerin ürettiği enerjiyi 10 kat düşürürdü. Uzay ajansı, Mars tozunun InSight'la yapabilecekleri aktivite miktarını sınırladığını söylüyor.

2018 yılında göreve başlayan Mars InSight aracı, şimdiye kadar 1300'den fazla Mars depremi tespit etti ve kızılgezegene dair birçok faydalı bilgiyi bilim insanlarına sundu.

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Lori Glaze, “InSight, kayalık gezegenlerin iç mekanlarına ilişkin anlayışımızı değiştirdi ve gelecekteki görevler için zemin hazırladı. Mars'ın iç yapısı hakkında öğrendiklerimizi Dünya'ya, Ay'a, Venüs'e ve hatta güneş sistemindeki diğer kayalık gezegenlere uygulayabiliriz.” dedi.

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NASA, Mars InSight aracının bir süre daha hizmete devam edebilmesi için panellerdeki tozların rüzgarlar tarafından süpürülmesini umut ediyor. Panellerdeki tozun %25'inin süpürülmesinin, mevcut enerji üretimini iki katına çıkarabilmesi bekleniyor.

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