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    NASA, Mars InSight aracına bu yıl veda edecek

    NASA'nın Mars InSight aracı güneş panellerinde biriken tozlar sebebiyle kısa bir süre sonra kullanım dışı kalacak. Uzay ajansı bu yıl içinde panellerin enerji üretemeyecek duruma geleceğini söylüyor.
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    NASA, Mars InSight aracına bu yıl veda edecek

    NASA'nın Mars InSight aracı, güneş panellerinde biriken toz sebebiyle yakın zamanda kullanım dışı kalacak. Uzay ajansı, biriken tozların bir süredir aracın gücünde azalmaya sebep olduğunu bildiriyordu.

    Mars InSight görevinin sonuna yaklaşıyor

    NASA, yaptığı bir açıklamayla uzay aracının bu yaz bilim operasyonlarını sona erdirmesini beklerken uzay aracının bu yıl Aralık ayında işlevini tamamen kaybedebileceğini düşünüyor. Her biri yaklaşık 2,2 metre genişliğinde olan bir çift güneş paneliyle donatılmış olan InSight'ın bu panelleri, günde yaklaşık 5.000 watt-saat enerji üretebiliyordu. Panellerde biriken toz panellerin ürettiği enerjiyi 10 kat düşürürdü. Uzay ajansı, Mars tozunun InSight'la yapabilecekleri aktivite miktarını sınırladığını söylüyor.

    2018 yılında göreve başlayan Mars InSight aracı, şimdiye kadar 1300'den fazla Mars depremi tespit etti ve kızılgezegene dair birçok faydalı bilgiyi bilim insanlarına sundu.

     NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Lori Glaze, “InSight, kayalık gezegenlerin iç mekanlarına ilişkin anlayışımızı değiştirdi ve gelecekteki görevler için zemin hazırladı. Mars'ın iç yapısı hakkında öğrendiklerimizi Dünya'ya, Ay'a, Venüs'e ve hatta güneş sistemindeki diğer kayalık gezegenlere uygulayabiliriz.” dedi.

    NASA, Mars InSight aracının bir süre daha hizmete devam edebilmesi için panellerdeki tozların rüzgarlar tarafından süpürülmesini umut ediyor. Panellerdeki tozun %25'inin süpürülmesinin, mevcut enerji üretimini iki katına çıkarabilmesi bekleniyor.

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    supervisorberk 5 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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