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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu

    Corolla, mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti.
    03 Nisan 2021, 16:16 (1 hf.)
    5,6b
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    45
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    4

    Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı veriler ışığında 2021'in ilk çeyreğinde en çok satış yapan markaları derleyerek siz değerli okurlarımızın dikkatine sunmuştuk. Şimdi sıra 2021'in bu üç aylık döneminde en çok satan modellere geldi.

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    Yapılan açıklamaya göre Toyota Corolla, mart ayı ve ilk çeyrekte en çok satılan model olmayı başardı. Türkiye'de üretilen Corolla, mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti.

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    Ocak ve şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti." açıklamasında bulundu.

    Zirvede görmeye alışık olduğumuz Fiat Egea ise söz konusu dönemlerde sırasıyla 6 bin 288 ve 14 bin 273 adetlik satışlarla ikinci sırada yer alıyor. Bu arada makyaj operasyonundan sonra aileye katılan Egea Cross da mart ayında listenin 10. sırasında yer alıyor.

    2021 Mart ayında en çok satılan modeller

    Model Adet
    Corolla 7927
    Egea 6288
    Clio 4150
    Megane 3919
    Polo 2714
    Duster 2635
    Civic 2393
    Tiguan 2391
    Passat 2202
    Egea Cross 1823

    2021 Ocak-Mart döneminde en çok satılan modeller

    Model Adet
    Corolla 15369
    Egea 14273
    Clio 8895
    Megane 7116
    Civic 5284
    Passat 5281
    Polo 4808
    Tiguan 4631
    Duster 4596
    Qashqai 4003


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Navi (Navi ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen -Nomad-
    Bazıları matematik bilmiyor. Aracı 15 bin aşağıya verirsen ortalama 10 yıllık yakıt farkını peşinen kurtarmış olursun, lpg falan da uğraşmazsın. Herkes de yarış yapmak için araç almıyor ki, torkunu beygirini saysın. İlk etapta millet bir mesafeli davrandı lpg uyumsuzluğu nedeniyle ama sonra baktı ki piyasada daha uygunu yok, bayilere akın etti.
    215 bine dream otomatik alanlar oldu. Rakibi civic 250 civarı zorunlu aksesuarlı araç sattı. Octavia 300'e dayandı. Focus ortada yok. Megane ile arada kalanlar oldu ama corolla tercih edildi. Çok şaşılacak durum değil bence.
    Bazıları matematik bilmiyor. Aracı 15 bin aşağıya verirsen ortalama 10 yıllık yakıt farkını peşinen kurtarmış olursun, lpg falan da uğraşmazsın. Herkes de yarış...
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    2 Yanıt Yanıtla +22
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    -Nomad- (no name) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hani 1.5 tutmayacaktı, lpg uyumu olmadığı için kimse almayacaktı? Bu nasıl iş forumdaşlar!
    5 Yanıt Yanıtla +17
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    nuisance (nuisance nuisance) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Egea ve Egea Cross aynı araç aslında. sırf isimden dolayı birincliği kaptırmış gözüküyor Egea ama aslında en çok satan o.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    MuratBayrakçı (Murat Bayrakçı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şirket aracım corolla hybrid flame, oldukkça memnunum, yüksek devir ve hızda kabin içi sesi yüksek olması dışında şikayetim yok.
    1.8 + elektirik motoru ile İstanbul' da şehir içi trafikte yaklaşık yazlık lastik ile 4,5 LT 100km kışlık lastik ile 5,4 LT 100km yakıt tüketim ortalaması var, üstelik çok da sakin kullanan birisi değilimdir.
    uzun yolda sabit hızla elektrik motoru daha az kullanıldığı için yazlık lastik ortalama tüketimi 100km de 6lt civarı.
    özellikle bol dur kalk olan, yoğun trafikli bir şehirde iseniz hybrid motor müthiş seçenek, keşke vergi dilimine takılmasa.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TIGERSHARK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MuratBayrakçı
    4,5 lt gerçekten çok iyiymiş
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aracı martta 215000 e aldım. Alamayanlar çamur atmasın. Harika bir araç, üstelik LPG YE TAM UYUMLU KİT'LER ÇIKTI. şimdi kur farkı ve gelecek zamları bekliyorum. O zaman ne diyeceksiniz. İyiki zamanında nakit aldım, şimdi 245 e satarım. Birazda ülkemizdeki vergi oranları ve yüksek döviz kurunu eleştirsenizde bizde sizi bi şey biliyor zannetsek.
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Lpg sistemi bir miktar benzin de tüketecek mi? Yoksa yalnızca gaz mı tüketecek? Bir de hangi marka lpg kitleri ve fiyatları nedir? Bunlarla ilgili bilgiler var mı?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Toyota çok büyük bir pazar hatası yapmasına rağmen bu kadar çok satabiliyorsa bunun sebebi rakiplerinin yetersizliğidir. Toyota Corolla hibrit için 1.8 yerine 1.6 motor geliştirseydi bugün ne egea nede Megane pazar bulabilir miydi? Vergi avantajını düşünün? Yoksa reno ve Fiat önceden haberdar mıydı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Hybrid yorumuna katılıyorum, 1.8 yerine 1.6 veya 1.5 hybrid olsaydı, satışları ikiye katlardı.
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    Nirvana333 (ali yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Corolla yaşlı arabası. Arabada biraz estetik olur.jetta bile bundan yakışıklı.
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Toyota araçlar özellikle de corolla, markaya güvenden dolayı her dönemde çok satmıştır. Bu durum ilerleyen süreçte değişecek mi bekleyip göreceğiz
    Yanıtla
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honda Civic tercihim olurdu.
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    N nusabem (Serkan Gün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aracı kullanmayanlar bir kullansın motor gayet güzel.
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    unknownartist (Emre ışık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende ailecek toyotacıyım fakat lpg uyumsuz corolla alacağıma turbolu başka bir araç alırım.

    LPG takamadıktan sonra neden atmosferik motora katlabayım, çok saçma.

    LPG takınca devir çevirip hızlı kullanma şansın var, ama lpg siz kağnı gibi olur, 3000 deviri geçmeden vites atmak zorundasın, atmazsan 15 litre görür o atmosferik.

    Çok saçma.
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) unknownartist
    Her kelimesine katıldığım bir yorum. 👍
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    bamorex (baha berk) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Toyota

    Beğenin yada beğenmeyin dünyada ki bir çok ülkede farklı nodellerde çok iyi satışlar yapıyor vede fabrikaları var.

    En çokta dünyada Toyota Hilux Pikap satılmakta bir çok ülkede..!
    Yanıtla +1
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rakiplerine göre uygun olan fiyatı sayesinde
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    5579 kez okundu.
    20 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    toyota corolla, 2021 en çok satılan model ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri en çok satılan modeller Bilim ve Teknoloji
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