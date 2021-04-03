Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı veriler ışığında 2021'in ilk çeyreğinde en çok satış yapan markaları derleyerek siz değerli okurlarımızın dikkatine sunmuştuk. Şimdi sıra 2021'in bu üç aylık döneminde en çok satan modellere geldi.

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Yapılan açıklamaya göre Toyota Corolla, mart ayı ve ilk çeyrekte en çok satılan model olmayı başardı. Türkiye'de üretilen Corolla, mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti.

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Ocak ve şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti." açıklamasında bulundu.

Zirvede görmeye alışık olduğumuz Fiat Egea ise söz konusu dönemlerde sırasıyla 6 bin 288 ve 14 bin 273 adetlik satışlarla ikinci sırada yer alıyor. Bu arada makyaj operasyonundan sonra aileye katılan Egea Cross da mart ayında listenin 10. sırasında yer alıyor.

2021 Mart ayında en çok satılan modeller

Model Adet Corolla 7927 Egea 6288 Clio 4150 Megane 3919 Polo 2714 Duster 2635 Civic 2393 Tiguan 2391 Passat 2202 Egea Cross 1823

2021 Ocak-Mart döneminde en çok satılan modeller

Model Adet Corolla 15369 Egea 14273 Clio 8895 Megane 7116 Civic 5284 Passat 5281 Polo 4808 Tiguan 4631 Duster 4596 Qashqai 4003

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