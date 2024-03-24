Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller belli oldu

Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller
Öncelikle belirtmek gerekiyor ki aşağıda paylaşacağımız liste, satışlara değil; halihazırda yollarda olan modelleri içeriyor. Aynı zamanda araçlar tekil modelleri değil genel olarak o model ailesini (Megane 2, Megane 3 gibi) kapsıyor.
Bu bağlamda Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller listesinde zirvede 820.962 adet ile Tofaş Şahin/Doğan/Kartal bulunuyor. Onun arkasında 628.137 adet ile Toyota Corolla ve 553.164 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Bu durum, Türkiye’de otomobil satışlarında kırılan rekorlardan farklı bir pencereyi bizlere gösteriyor. Listenin zirvesinde bulunan neredeyse 30 yaşındaki araçların 200 bin TL veya üstüne satıldığı bir piyasa durumu mevcutta bulunuyor.
Özpeynirci’ye göre trafiğe kayıtlı araçların resmi kayıtlarına göre şu an 15 milyon 221 bin adetlik otomobil yollarda bulunuyor. Ancak bu rakamın çok büyük bir kısmını, yaklaşık yüzde 28’ini 21 yaşın üzerinde araçlar oluşturuyor. Liste ise şu şekilde:
- Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820 bin 962
- Toyota Corolla: 628 bin 137
- Renault R12-Toros: 553 bin 164
- Renault Megane: 538 bin 121
- Renault Clio: 535 bin 718
- Fiat Egea: 510 bin 676
- Opel Astra: 448 bin 849
- Ford Focus: 398 bin 781
- Renault Symbol: 381 bin 708
- Renault R9-Broadway: 351 bin 183
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...