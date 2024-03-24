Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller belli oldu

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye’de yılık ilk iki ayında otomotiv satışları (otomobil ve hafif ticari) yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adedi buldu. 2023 yılındaki rekora rağmen satışlar artmaya devam ediyor, Çinli otomobil markaları pazar paylarını yükseltmeyi sürdürüyor ve elektrikli araçlar giderek yaygınlaşıyor olsa da Türkiye’nin yollarındaki gerçek oldukça farklı. Türkiye’de en çok kullanılan otomobilleri paylaşan Emre Özpeynirci, halihazırda yollarda bulunan araçlara dair önemli verileri gözler önüne serdi.

Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki aşağıda paylaşacağımız liste, satışlara değil; halihazırda yollarda olan modelleri içeriyor. Aynı zamanda araçlar tekil modelleri değil genel olarak o model ailesini (Megane 2, Megane 3 gibi) kapsıyor.

Bu bağlamda Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller listesinde zirvede 820.962 adet ile Tofaş Şahin/Doğan/Kartal bulunuyor. Onun arkasında 628.137 adet ile Toyota Corolla ve 553.164 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Bu durum, Türkiye’de otomobil satışlarında kırılan rekorlardan farklı bir pencereyi bizlere gösteriyor. Listenin zirvesinde bulunan neredeyse 30 yaşındaki araçların 200 bin TL veya üstüne satıldığı bir piyasa durumu mevcutta bulunuyor.

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Özpeynirci’ye göre trafiğe kayıtlı araçların resmi kayıtlarına göre şu an 15 milyon 221 bin adetlik otomobil yollarda bulunuyor. Ancak bu rakamın çok büyük bir kısmını, yaklaşık yüzde 28’ini 21 yaşın üzerinde araçlar oluşturuyor. Liste ise şu şekilde:

Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820 bin 962 Toyota Corolla: 628 bin 137 Renault R12-Toros: 553 bin 164 Renault Megane: 538 bin 121 Renault Clio: 535 bin 718 Fiat Egea: 510 bin 676 Opel Astra: 448 bin 849 Ford Focus: 398 bin 781 Renault Symbol: 381 bin 708 Renault R9-Broadway: 351 bin 183

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Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller belli oldu