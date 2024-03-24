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    Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller belli oldu

    Çinli otomobil markaları ve sayıları hızla artan elektrikli araçlar derken Türkiye otomotiv pazarı büyümeye devam ediyor. Ancak Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller sürprizler barındırıyor.
    Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye’de yılık ilk iki ayında otomotiv satışları (otomobil ve hafif ticari) yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adedi buldu. 2023 yılındaki rekora rağmen satışlar artmaya devam ediyor, Çinli otomobil markaları pazar paylarını yükseltmeyi sürdürüyor ve elektrikli araçlar giderek yaygınlaşıyor olsa da Türkiye’nin yollarındaki gerçek oldukça farklı. Türkiye’de en çok kullanılan otomobilleri paylaşan Emre Özpeynirci, halihazırda yollarda bulunan araçlara dair önemli verileri gözler önüne serdi.

    Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki aşağıda paylaşacağımız liste, satışlara değil; halihazırda yollarda olan modelleri içeriyor. Aynı zamanda araçlar tekil modelleri değil genel olarak o model ailesini (Megane 2, Megane 3 gibi) kapsıyor.

    Bu bağlamda Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller listesinde zirvede 820.962 adet ile Tofaş Şahin/Doğan/Kartal bulunuyor. Onun arkasında 628.137 adet ile Toyota Corolla ve 553.164 adet ile Renault R12-Toros bulunuyor. Bu durum, Türkiye’de otomobil satışlarında kırılan rekorlardan farklı bir pencereyi bizlere gösteriyor. Listenin zirvesinde bulunan neredeyse 30 yaşındaki araçların 200 bin TL veya üstüne satıldığı bir piyasa durumu mevcutta bulunuyor.

    Özpeynirci’ye göre trafiğe kayıtlı araçların resmi kayıtlarına göre şu an 15 milyon 221 bin adetlik otomobil yollarda bulunuyor. Ancak bu rakamın çok büyük bir kısmını, yaklaşık yüzde 28’ini 21 yaşın üzerinde araçlar oluşturuyor. Liste ise şu şekilde:

    1. Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820 bin 962
    2. Toyota Corolla: 628 bin 137
    3. Renault R12-Toros: 553 bin 164
    4. Renault Megane: 538 bin 121
    5. Renault Clio: 535 bin 718
    6. Fiat Egea: 510 bin 676
    7. Opel Astra: 448 bin 849
    8. Ford Focus: 398 bin 781
    9. Renault Symbol: 381 bin 708
    10. Renault R9-Broadway: 351 bin 183
    Kaynakça https://twitter.com/eozpeynirci/status/1771230111896908116 https://gazeteoksijen.com/yazarlar/emre-ozpeynirci/yollardaki-gercegimiz-sahin-ve-toros-206192
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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