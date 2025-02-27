Yeni Kia PV5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Kia, PBV (Araç Ötesi Platform) olarak adlandırdığı yeni araç serisinin ilk üyesi PV5'i görücüye çıkardı. Yolcu ve kargo taşımak için tasarlanan yeni Kia PV5, 2025'in ikinci yarısında Kore ve Avrupa'da, ilerleyen süreçte ise diğer pazarlarda satışa sunulacak.
Yeni Kia PV5, özellikleriyle neler sunuyor❓
Kia PV5; 51.5 kWsa veya 71.2 kWsa kapasiteye sahip NMC (nikel manganez kobalt) batarya ile tercih edilebilecek. PV5 Kargo versiyonu için bunlara ek olarak 43.3 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği de devrede olacak.
PV5'te ön aks üzerine konumlandırılan 120 kW güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip bir elektrikli motor bulunacak. Tüm versiyonlarda modüllere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hücrelerin doğrudan batarya paketine entegre edilmesini sağlayan ve böylece verimliliği artıran "cell-to-pack" teknolojisi kullanılacak.
Kia PV5'in iç mekanında 7 inç dijital gösterge ekranı ve 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Söz konusu sistemin Android Automotive işletim sistemini temel aldığı, böylece iş odaklı uygulamalara erişimin çok daha kolay olduğu ifade ediliyor.
Buna ek olarak güç elektroniği, batarya yönetim sistemi ve diğer konularda OTA güncelleme desteği ile kamp vb. durumlarda çeşitli elektronik cihazlara bataryadan enerji vermeyi sağlayan V2L özelliği de PV5'in fonksiyonları arasında yer alacak.
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