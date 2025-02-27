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    Yeni Kia PV5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Kia'nın PBV yani Araç Ötesi Platform adını verdiği yeni elektrikli araç ailesinin ilk üyesi olan Kia PV5, 30 bin eurodan başlayan fiyatlarla yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

    Kia, PBV (Araç Ötesi Platform) olarak adlandırdığı yeni araç serisinin ilk üyesi PV5'i görücüye çıkardı. Yolcu ve kargo taşımak için tasarlanan yeni Kia PV5, 2025'in ikinci yarısında Kore ve Avrupa'da, ilerleyen süreçte ise diğer pazarlarda satışa sunulacak.

    Yeni Kia PV5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Kia PV5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    30 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılacak olan yeni Kia PV5'in yolcu, kargo ve kamyonet olmak üzere üç farklı versiyonu bulunacak. PV5 dahil tüm PBV modelleri, E-GMP platformundan türetilen modüler ve ölçeklenebilir kaykay şasi üzerine inşa edilecek ve 400V elektrik mimarisine sahip olacak.

    Kia PV5; 51.5 kWsa veya 71.2 kWsa kapasiteye sahip NMC (nikel manganez kobalt) batarya ile tercih edilebilecek. PV5 Kargo versiyonu için bunlara ek olarak 43.3 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği de devrede olacak.

    PV5'te ön aks üzerine konumlandırılan 120 kW güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip bir elektrikli motor bulunacak. Tüm versiyonlarda modüllere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hücrelerin doğrudan batarya paketine entegre edilmesini sağlayan ve böylece verimliliği artıran "cell-to-pack" teknolojisi kullanılacak.

    2025 Kia PV5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli model, büyük batarya ile donatıldığında WLTP'ye göre 400 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. DC hızlı şarj desteğiyle bataryayı %10'dan %80 seviyesine getirmek 30 dakika sürecek.

    Kia PV5'in iç mekanında 7 inç dijital gösterge ekranı ve 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Söz konusu sistemin Android Automotive işletim sistemini temel aldığı, böylece iş odaklı uygulamalara erişimin çok daha kolay olduğu ifade ediliyor.

    Buna ek olarak güç elektroniği, batarya yönetim sistemi ve diğer konularda OTA güncelleme desteği ile kamp vb. durumlarda çeşitli elektronik cihazlara bataryadan enerji vermeyi sağlayan V2L özelliği de PV5'in fonksiyonları arasında yer alacak.

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