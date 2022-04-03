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    AnTuTu skorlarına göre Mart ayının en güçlü telefonları belli oldu

    Android telefonların amiral gemisi işlemcileri olan MediaTek 9000 ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 arasında rekabet kızışıyor. AnTuTu skorlarına göre Mart ayının en güçlü android telefonları belli oldu
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    Mart ayının en güçlü android telefonları açıklandı: İşte detaylar

    Akıllı telefon sektöründeki rekabet hızla devam ediyor. Popüler benchmark ve kıyaslama uygulaması AnTuTu, Mart ayının en güçlü android telefonlarını açıkladı. 

    Qualcomm'un liderliği sürüyor

    Paylaşılan listeye göre yonga seti tarafında Snapdragon 8 Gen 1’in rakibi olan Dimensity 9000 ile oldukça iddialı gelen MediaTek, performans konusunda ipleri Qualcomm’a bırakmış durumda. Tabloda belirtilen 10 cihazdan 8’inde Snapdragon’un amiral gemisi 8 Gen 1 yer alırken geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Nubia Red Magic 7 Pro, uygulamada 1.037.315 skoruna ulaşarak birinci sıraya yerleşti.

    Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 dışında başka bir yonganın yer almadığı tablonun devamında ise ikinci ve üçüncü sırada bir milyonu aşan puanlar ile Vivo’nun İQQ 9 serisi yer alıyor. Bununla birlikte MediaTek’in Dimensity 9000 yongasını kullanan ve bir milyona yaklaşan skorlar elde eden Redmi K50 Pro ve OPPO Find X5 Pro, dördüncü ve altıncı sıraya yerleşti.

    Listede Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 yongasına sahip olan diğer modeller ise sırasıyla Xiaomi 12 Pro, Realme GT2 Pro, Motorola Edge X30 ve Redmi K50 Gaming modeli oldu.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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