Samsung Galaxy F13, Exynos 850 SoC işlemciyle Geekbench'te görüntülendi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her sene yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Geçen yıl tanıtılan Samsung Galaxy F12'den sonra halefi olarak görülen Samsung Galaxy F13, ilk kez Geekbench'te görüntülendi. SM-E135F ismiyle görüntülenen orta segment telefon, listeye göre Exynos 850 SoC işlemciyle ve Android 12 yazılım sürümüyle gelecek. Telefon, özellikleri bakımındansa Samsung Galaxy A13'ü anımsatıyor.

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İşte Samsung Galaxy F13'ün beklenen özellikleri

Samsung Galaxy F13, 157 tek çekirdek ve 587 çoklu çekirdek skoruyla Geekbench testlerinde görüntülendi. Ancak cihazın piyasaya sürülmesiyle bu değerlerin artması bekleniyor. İlk olarak Geekbench'te görüntülenen Samsung Galaxy F13, Exynos 850 SoC işlemciyle birlikte Android 12 sürümüne sahip olacak. Ayrıca telefonun, FHD+ çözünürlüklü 6.6 inç LCD ekrana, 50MP ana kameraya ve 15W şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor.

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