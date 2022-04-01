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    Samsung Galaxy F13, Exynos 850 SoC işlemciyle Geekbench'te görüntülendi

    Samsung Galaxy F12'nin halefi Galaxy F13 ilk kez Exynos 850 işlemciyle Geekbench'te görüntülendi. 157 tek çekirdek ve 587 çoklu çekirdek skoruna sahip telefonun işte beklenen özellikleri:  
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    Samsung Galaxy F13, Geekbench'te görüntülendi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her sene yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Geçen yıl tanıtılan Samsung Galaxy F12'den sonra halefi olarak görülen Samsung Galaxy F13, ilk kez Geekbench'te görüntülendi. SM-E135F ismiyle görüntülenen orta segment telefon, listeye göre Exynos 850 SoC işlemciyle ve Android 12 yazılım sürümüyle gelecek. Telefon, özellikleri bakımındansa Samsung Galaxy A13'ü anımsatıyor.

    İşte Samsung Galaxy F13'ün beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy F13, 157 tek çekirdek ve 587 çoklu çekirdek skoruyla Geekbench testlerinde görüntülendi. Ancak cihazın piyasaya sürülmesiyle bu değerlerin artması bekleniyor. İlk olarak Geekbench'te görüntülenen Samsung Galaxy F13, Exynos 850 SoC işlemciyle birlikte Android 12 sürümüne sahip olacak. Ayrıca telefonun, FHD+ çözünürlüklü 6.6 inç LCD ekrana, 50MP ana kameraya ve 15W şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 8 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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