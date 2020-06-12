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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MATIC ve MANA blok zincirleri oyun geliştiricilere kucak açıyor

    Mini oyun geliştirme turnuvasında en fazla etkileşimi sağlayan geliştiriciler 6 bin dolara kadar varan MANA ve MATIC kripto paralarından ödül almaya hak kazanacaklar.
    44 dk.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MATIC ve MANA blok zincirleri oyun geliştiricilere kucak açıyor
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    Kripto para piyasasının 2017 sonlarında adeta patlama yapmasıyla blok zinciri teknolojileri de kendisini dünyaya tanıtmış oldu. Başta finans olmak üzere veri saklama, oyun paraları veya video dağıtımı gibi pek çok alanda blok zinciri projeleri kendisine yer bulmuş durumda.

    MATIC ve MANA iş birliği

    Son dönemin gözde projelerinden MATIC üst seviye güvenlik katmanları ile kripto varlıklarınızı koruyor ve merkezi olmayan uygulamalar sunuyor. MANA (Decentraland) ise Ethereum ağı üzerinde sanal gerçeklik uygulamaları sunan bir proje.

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    Yapılan duyuruda bu iki projenin bir araya gelerek bir mini oyun geliştirme turnuvası başlattığı açıklandı. Oyun geliştiriciler 6 bin dolara kadar çıkan kripto para ödülleri kazanabilecekler. Ödüller bu iki projenin kripto parası olarak verilecek.

    Mini oyunların MANA ve MATIC altyapısı kullanılarak geliştirilmesi gerekiyor. Oyunların yayın hakkı geliştiricide kalırken bazı mekaniklerin açık kaynak yapılması isteniyor. İki aylık sürenin olduğu yarışmada çok oyuncu ve rekabetin temel alınması isteniyor.

    Geliştiriciler sadece oyunu geliştirmekle kalmayıp oyuncuların beğenisine de sunacak. Aktif oyuncu sayısı, yüksek etkileşim oranı, etkinlik sayıları ve MANA transfer oranı şeklinde 4 farklı kategori yer alıyor. Ayrıca bir de toplululuğun seçimi kategorisi olacak. Yani bu iki blok zincirinin olabildiğince yoğun kullanılması isteniyor.

    Geliştiricilerin oyunun ana fikri, ekip, portfolyo, yol haritası ve dağıtım ile MANA altyapısından beklentilerini yazarak creators@decentraland.org adresine göndermeleri gerekiyor. Toplam ödül 100 bin dolar.



    https://decentraland.org/blog/announcements/matic-and-decentraland-introduce-the-mini-games-creators-program/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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