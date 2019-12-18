Mavi ışık filtresi uyumayı zorlaştırabilir

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Son dönemde hayatımızın her alanına giren ekranlar ile birlikte mavi ışık tartışmaları da başlamıştı. Yapılan çalışmalarda güneş ışığının etkisini kaybettiği zamanlarda ekranlardan yayılan yüksek mavi ışığın uyku düzenini bozduğu ve gözleri yorduğu ortaya çıkmıştı.

Tam tersi rapor

Bugün sayısız cihazda mavi ışığın etkisini azaltan ekran teknolojileri kullanılıyor ve TUV Rheinland da mavi ışık filtresi konusunda bu ekranlara sertifika veriyor. Bununla birlikte mavi ışık filtresi de zararlı olabilir.

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Uzmanlara göre sarı ve turuncunun hâkim olduğu gündüz ya da sıcak ışık dengesinden beyazın hâkim olduğu gece ya da soğuk ışığa doğru doğal bir geçiş, kullanıcının uyku dengesinde önemli bir rol oynuyor. Gece dolunay esnasında yayılan mavi ağırlıklı ışık aynı frekanstaki beyaz veya sarı ışıktan daha düşük bir etkiye sahip.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde mavi ışığın azaltılsa bile uyku düzeninde sıkıntılara yol açtığı görülmüş. Uzmanlar gece daha az parlak ışığın ve gündüz de daha çok parlak ışığın mavi ışık filtrelerine göre daha yararlı olacağını düşünüyor.

Yani kısaca daha önce yapılan mavi ışık filtresi çalışmaları geçersiz hale gelmiş oluyor. Gündüz ışığının etkisinin kaybolmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkana kadar düşük parlaklıkta ışığın kullanılması gerekiyor.

https://www.slashgear.com/blue-light-filters-may-actually-make-it-harder-to-fall-asleep-17603679/