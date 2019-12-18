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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mavi ışık filtresi uyumayı zorlaştırabilir

    Günün belli bir saatinden sonra bilgisayar ve mobil cihaz ekranları mavi ışığın etkisini azaltacak bir filtreye geçiyor. Ne var ki bu filtre söylendiği kadar etki yapmayabilir.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mavi ışık filtresi uyumayı zorlaştırabilir
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    Son dönemde hayatımızın her alanına giren ekranlar ile birlikte mavi ışık tartışmaları da başlamıştı. Yapılan çalışmalarda güneş ışığının etkisini kaybettiği zamanlarda ekranlardan yayılan yüksek mavi ışığın uyku düzenini bozduğu ve gözleri yorduğu ortaya çıkmıştı.

    Tam tersi rapor

    Bugün sayısız cihazda mavi ışığın etkisini azaltan ekran teknolojileri kullanılıyor ve TUV Rheinland da mavi ışık filtresi konusunda bu ekranlara sertifika veriyor. Bununla birlikte mavi ışık filtresi de zararlı olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

    Uzmanlara göre sarı ve turuncunun hâkim olduğu gündüz ya da sıcak ışık dengesinden beyazın hâkim olduğu gece ya da soğuk ışığa doğru doğal bir geçiş, kullanıcının uyku dengesinde önemli bir rol oynuyor. Gece dolunay esnasında yayılan mavi ağırlıklı ışık aynı frekanstaki beyaz veya sarı ışıktan daha düşük bir etkiye sahip.

    Fareler üzerinde yapılan deneylerde mavi ışığın azaltılsa bile uyku düzeninde sıkıntılara yol açtığı görülmüş. Uzmanlar gece daha az parlak ışığın ve gündüz de daha çok parlak ışığın mavi ışık filtrelerine göre daha yararlı olacağını düşünüyor.

    Yani kısaca daha önce yapılan mavi ışık filtresi çalışmaları geçersiz hale gelmiş oluyor. Gündüz ışığının etkisinin kaybolmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkana kadar düşük parlaklıkta ışığın kullanılması gerekiyor.



    https://www.slashgear.com/blue-light-filters-may-actually-make-it-harder-to-fall-asleep-17603679/ Yorum Yaz
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    karaniler 37 dk.
    Tek sorun uyku değil ki, mavi ışık katarak bile yapabiliyormuş.
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    ShapeD-WuSSy 44 dk.
    Monitörde ve oda ışığında sarı ışığa geçtikten sonra kafa göz ağrılarım neredeyse yok oldu.
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    V1CT0RY 45 dk.
    Adamlar bunun üzerine sektör oluşturdular ya. Mavi ışık filtreli monitör, tv, telefon, gözlük...
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    kreat 52 dk.
    tamam.
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    smart1978 52 dk.
    Uyumak icin en iyisi tam karanliktir :) . Baska isik odakli seylere gerek yok...
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