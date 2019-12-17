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    Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı

    Modüler ve üst seviye performanslı oyun kontrolcüleri geliştiren ABD’li Scuf firması Corsair’in yeni genişleme planları kapsamında şirket bünyesine dahil edildi.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı
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    Geçtiğimiz aylarda Origin PC markasını satın alarak bilgisayar pazarına adım atan Corsair şimdi de oyun kontrolcüleri ile bilinen Scuf markasını bünyesine katarak portföyünü genişletiyor.

    Scuf kimdir?

    Scuf markası ABD merkezli olarak çalışıyor ve modüler performans kontrolcüleri ile oldukça popüler. Çıkarılabilir titreşim bobini, alt işaret parmağı pedalları, özelleştirilebilir tetik butonları gibi yenilikleri ile Scuf Vantage 2 halen en iyi PS4 kontrolcüsü olarak gösteriliyor.

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    Corsair yeni satın alma hamlesi ile üst seviye performans kontrolcüleri sınıfında kısa sürede önemli bir oyuncu olmayı planlıyor. Böylece büyük zaman harcamasına da gerek kalmayacak. Scuf ise bir süreliğine daha kendi ismi altında pazarda faaliyet göstermeye devam edecek. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.



    https://www.engadget.com/2019/12/16/corsair-acquires-scuf/ Yorum Yaz
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