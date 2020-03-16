Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir

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Mayıs ayının sonuna kadar ülke hükümetleri ve havacılık sektörü tarafından durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atılmazsa, koronavirüs salgını dünyadaki birçok havayolu şirketinin iflas etmesine neden olabilir. Bloomberg tarafından hazırlanan rapor, sıkıntının oldukça ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

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Şu anda birçok havayolu şirketi borç yükümlülüklerini yerine getiremediği için teknik iflasla karşı karşıya kalmış durumda. Birçok uçuşun iptal edilmesi, edilmeyenlerin ise yarı boş uçaklarla gerçekleştirilmesi bu şirketlerin nakit rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.

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113 milyar dolar zarar bekleniyor

Havayolu şirketleri koronavirüs salgınının en büyük kurumsal kurbanları haline gelmiş durumdalar. Zira salgının yayılması nedeniyle her geçen gün daha fazla ülke uçuş sayılarını azaltma ve hatta uçuşları durdurma kararı alıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-15/american-air-to-slash-global-flights-by-75-as-virus-cuts-demand

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