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    Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir

    Koronavirüs salgınının en büyük kurumsal kurbanları haline gelen havayolu şirketleri ciddi sıkıntıda. Gerekli önlemler alınmazsa Mayıs ayına kadar birçok şirket iflas edebilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir
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    Mayıs ayının sonuna kadar ülke hükümetleri ve havacılık sektörü tarafından durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atılmazsa, koronavirüs salgını dünyadaki birçok havayolu şirketinin iflas etmesine neden olabilir. Bloomberg tarafından hazırlanan rapor, sıkıntının oldukça ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak"

    Şu anda birçok havayolu şirketi borç yükümlülüklerini yerine getiremediği için teknik iflasla karşı karşıya kalmış durumda. Birçok uçuşun iptal edilmesi, edilmeyenlerin ise yarı boş uçaklarla gerçekleştirilmesi bu şirketlerin nakit rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.

    Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir
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    113 milyar dolar zarar bekleniyor

    Havayolu şirketleri koronavirüs salgınının en büyük kurumsal kurbanları haline gelmiş durumdalar. Zira salgının yayılması nedeniyle her geçen gün daha fazla ülke uçuş sayılarını azaltma ve hatta uçuşları durdurma kararı alıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-15/american-air-to-slash-global-flights-by-75-as-virus-cuts-demand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 4 gün en beğenilen
    Goz bebegimiz THY’ye bir sey olmasin da..
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    ramis78 (ramis yelkenci) 1 gün
    bir pilot 100bin bir hostes 10 bin maaş alınca iflas kaçınılmaz tabii
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    onatba (onat coşkun) 1 gün
    Havayollari iflas ederse istanbul havalimanida tehlikeye girer! Bu devirde havalimani ucretlerinin beşe katlanması şart!
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    tobepeople 2 gün
    Bu kadar yazıyı okumamı beklemiyorsun herhalde; oldu olacak sana tez de hazırlayayım, her neyse zaten Başkan:''Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız'' diye açıklama yaptı az önce!'' İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.'' yani dediklerimin hepsini hatta fazlasını açıkladılar. ''Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.'' Yani zaten bunlar standart ve olacaktı boşa milleti kandırıyorlar zarar ezdiriyoruz diye hadi açıklasın bakalım hala zarar ediyor mu ?
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    norton772 3 gün tobepeople
    Bilmiyorsun, bari konuşma. Uçakların en büyük maaliyeti yerde kalmalarıdır. Devamlı olarak uçuş yaparak dolu gitmek zorundadırlar. Yoksa çok zarar eder.
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    tobepeople 3 gün
    uçakların en büyük masrafı yakıtı yani masrafları aslında azaldı ama kazanamadılar ya bir kaç gün hemen zarar ederler, devletten para koparmak için..Ayrıca yıllardır yeterince insanları sömürdüler hala da sömürüyorlar bir şey olmaz onlara... Olan küçük firmalara olur bu da iyi bir şey , dandik uçaklarla güvensiz uçuş sağlıyor onların bir çoğu!
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    searchnwrite 3 gün yeni yorumcu
    insanlar uçağa binmeye korkuyor şu durumda
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    sefa.elver 3 gün tolg...
    Akıl vermek gibi olmasın ama gittiğiniz ülke de ohal ilan edildi ya edilecek olursa iade etmek zorunda diye biliyorum
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    emrahak (Emrah AK) 3 gün
    Havayollarına teşvik paketi geliyor bişey olmaz merak etmeyin
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 3 gün
    Thyden 600₺ bilet aldım iade etmek istiyorum 184 ₺ para iade ediyorlar! Şimdi battı diyorsunuz. Ve benim gibi birsürü mağdur var. Sözü sizlere bırakıyorum.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    Alkolog 3 gün V2
    E durdu da gecen cuma yasaklaniyordu benim arkadas gitti o gece almanyaya persembe gunu de bir arkadas daha gidiyor nasil durduruldu anlamadim
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5410 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    havayolu şirketleri, iflas ve
    2 etiket daha koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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