Tesla'ya rakip olarak çıkmıştı: Nikola iflas etti!

2014 yılında kurulan Nikola o süreçten bu yana 10 zorlu yıl geçirdi. Firma'nın 2020'de tanıttığı Badger adlı pick-up modeli büyük ses getirmişti. Agresif tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken bu model hem elektrikli hem de hidrojenle çalışan motor seçeneklerine sahipti. Hatta General Motors, bu modelin geliştirilmesine yardımcı olmak için Nikola ile bir ortaklık anlaşması bile imzaladı.
Son yıllardaki üçüncü iflas
Geçen yılın sonlarında Nikola'nın kasasında 200 milyon dolar nakit ve 270 milyon dolar uzun vadeli borç bulunuyordu. 2025 yılının başlarında ise iflas söylentileriyle birlikte şirketin hisse senedi değeri 1 doların altına düştü. Nikola son yağtığı yaptığı basın açıklaması ile kasasında yalnızca 47 milyon dolar kaldığını duyurdu ve iflas başvurusunda bulunduğunu resmen açıkladı.
Öte yandan Nikola, son yıllarda iflas eden üçüncü büyük Amerikan elektrikli araç girişimi oldu. 2023 yılında elektrikli kamyonet üreticisi Lordstown Motors, 2024 yılında ise Kaliforniya merkezli Fisker iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu iflas dalgası, elektrikli araç sektöründeki rekabetin ve zorlukların giderek arttığını gözler önüne seriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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