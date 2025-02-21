Tesla'ya rakip olarak çıkmıştı: Nikola iflas etti!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli ve hidrojen yakıtlı kamyon üreticisi Nikola, iflas başvurusunda bulundu. Tesla'ya rakip olma umuduyla yola çıkan Amerika merkezli firma, giderek derinleşen finansal sıkıntılarını aşamayınca bu yönde bir karar almak zorunda kaldı. Bu ayın başlarında, şirket kaynaklarının tükendiğine dair haberler çıkmıştı.

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2014 yılında kurulan Nikola o süreçten bu yana 10 zorlu yıl geçirdi. Firma'nın 2020'de tanıttığı Badger adlı pick-up modeli büyük ses getirmişti. Agresif tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken bu model hem elektrikli hem de hidrojenle çalışan motor seçeneklerine sahipti. Hatta General Motors, bu modelin geliştirilmesine yardımcı olmak için Nikola ile bir ortaklık anlaşması bile imzaladı.

Tam Boyutta Gör Ancak işler yolunda gitmedi. Şirket kısa bir süre sonra dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve Nikola'nın o zamanki CEO'su Trevor Milton, 2022'de birden fazla suçtan suçlu bulundu. Milton ile ilişkisini kestikten sonra Nikola, rotasını değiştirerek Badger projesini iptal etti ve ticari kamyonlara odaklandı. 2021 sonlarında ilk elektrikli çekicilerini teslim etmeyi başardı, ancak sonraki yıllarda yeterli satış rakamlarına ulaşamadı.

Son yıllardaki üçüncü iflas

Geçen yılın sonlarında Nikola'nın kasasında 200 milyon dolar nakit ve 270 milyon dolar uzun vadeli borç bulunuyordu. 2025 yılının başlarında ise iflas söylentileriyle birlikte şirketin hisse senedi değeri 1 doların altına düştü. Nikola son yağtığı yaptığı basın açıklaması ile kasasında yalnızca 47 milyon dolar kaldığını duyurdu ve iflas başvurusunda bulunduğunu resmen açıkladı.

Tam Boyutta Gör Mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin toplam borcunun 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu ve 1.000 ila 5.000 alacaklıya ödeme yapılması gerektiği belirtildi. Nikola, iflas sürecinde sınırlı da olsa hali hazırda kullanılan kamyonlarına teknik destek sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Nikola, son yıllarda iflas eden üçüncü büyük Amerikan elektrikli araç girişimi oldu. 2023 yılında elektrikli kamyonet üreticisi Lordstown Motors, 2024 yılında ise Kaliforniya merkezli Fisker iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu iflas dalgası, elektrikli araç sektöründeki rekabetin ve zorlukların giderek arttığını gözler önüne seriyor.

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