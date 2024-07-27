OpenAI, iflas edebilir: 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor

OpenAI, iflas edebilir
OpenAI, ağırlıklı olarak Microsoft tarafından destekleniyor. Şimdiye kadar Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım buzdağının sadece görünen kısmı. Şirketin yapay zeka modelleri de Microsoft’un sunucularında çalışıyor. Daha önceki açıklamalara göre sadece ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak bile günde 700.000 dolara mal oluyor ve bu miktar, daha yetkin modellerle birlikte artıyor.
Bu bağlamda daha önce açıklanmamış finansal verilere dayanan bir rapora göre OpenAI, 2024 yılında 5 milyar dolar zarar edecek. Aktarılanlara göre firma, eğer daha fazla sermaye toplamazsa 12 ay içerisinde elindeki likidi tüketecek ve iflas ile karşı karşıya kalacak.
Rapor, firmanın yapay zeka modellerini eğitmek için 7 milyar dolar ve personel için de 1,5 milyar dolar harcama yolunda ilerlediğini belirtiyor. Sadece bu harcamalar bile rakiplerinin 2024 yılı için yaptıkları harcama tahminlerinin kilometrelerce önünde yer alıyor.
Gelir tarafında ise OpenAI’ın ChatGPT'den yılda 2 milyar dolar ve dil modellerinden (LLM) erişim ücretlerinden ek olarak 1 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Haliyle bunların operasyon maliyetlerini karşılamadığının altı çiziliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.