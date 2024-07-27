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    OpenAI, iflas edebilir: 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor

    Yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI, 12 ay içinde devasa işletme maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine gelebilir. Firmayı bu yıl 5 milyar dolarlık zarar bekliyor.
    OpenAI, iflas edebilir: 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekaya akın eden ve ilk davranan şirketler son bir iki yıl içinde inanılmaz kazançlar elde etti. Öyle ki son birkaç ay içinde Microsoft, Apple ve Nvidia’nın dünyanın en değerli şirketi tacı için mücadele ettiğini gördük. Piyasa analistleri, bu şirketlerin gelir ve kârlarındaki büyümeyi, ürün ve hizmetlerinde teknolojiye erken yatırım yapmalarına bağlıyor. Yatırım yaptıkları teknoloji ise bu işin öncülerinden olan OpenAI’ın geniş çapta hayatımıza soktuğu yapay zeka. Ancak görünüşe göre OpenAI, iflas ile yüz yüze olabilir.

    OpenAI, iflas edebilir

    OpenAI, ağırlıklı olarak Microsoft tarafından destekleniyor. Şimdiye kadar Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım buzdağının sadece görünen kısmı. Şirketin yapay zeka modelleri de Microsoft’un sunucularında çalışıyor. Daha önceki açıklamalara göre sadece ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak bile günde 700.000 dolara mal oluyor ve bu miktar, daha yetkin modellerle birlikte artıyor.

    Bu bağlamda daha önce açıklanmamış finansal verilere dayanan bir rapora göre OpenAI, 2024 yılında 5 milyar dolar zarar edecek. Aktarılanlara göre firma, eğer daha fazla sermaye toplamazsa 12 ay içerisinde elindeki likidi tüketecek ve iflas ile karşı karşıya kalacak.

    Rapor, firmanın yapay zeka modellerini eğitmek için 7 milyar dolar ve personel için de 1,5 milyar dolar harcama yolunda ilerlediğini belirtiyor. Sadece bu harcamalar bile rakiplerinin 2024 yılı için yaptıkları harcama tahminlerinin kilometrelerce önünde yer alıyor.

    Gelir tarafında ise OpenAI’ın ChatGPT'den yılda 2 milyar dolar ve dil modellerinden (LLM) erişim ücretlerinden ek olarak 1 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Haliyle bunların operasyon maliyetlerini karşılamadığının altı çiziliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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