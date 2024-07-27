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Tam Boyutta Gör Yapay zekaya akın eden ve ilk davranan şirketler son bir iki yıl içinde inanılmaz kazançlar elde etti. Öyle ki son birkaç ay içinde Microsoft, Apple ve Nvidia’nın dünyanın en değerli şirketi tacı için mücadele ettiğini gördük. Piyasa analistleri, bu şirketlerin gelir ve kârlarındaki büyümeyi, ürün ve hizmetlerinde teknolojiye erken yatırım yapmalarına bağlıyor. Yatırım yaptıkları teknoloji ise bu işin öncülerinden olan OpenAI’ın geniş çapta hayatımıza soktuğu yapay zeka. Ancak görünüşe göre OpenAI, iflas ile yüz yüze olabilir.

OpenAI, iflas edebilir

OpenAI, ağırlıklı olarak Microsoft tarafından destekleniyor. Şimdiye kadar Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım buzdağının sadece görünen kısmı. Şirketin yapay zeka modelleri de Microsoft’un sunucularında çalışıyor. Daha önceki açıklamalara göre sadece ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak bile günde 700.000 dolara mal oluyor ve bu miktar, daha yetkin modellerle birlikte artıyor.

Bu bağlamda daha önce açıklanmamış finansal verilere dayanan bir rapora göre OpenAI, 2024 yılında 5 milyar dolar zarar edecek. Aktarılanlara göre firma, eğer daha fazla sermaye toplamazsa 12 ay içerisinde elindeki likidi tüketecek ve iflas ile karşı karşıya kalacak.

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Rapor, firmanın yapay zeka modellerini eğitmek için 7 milyar dolar ve personel için de 1,5 milyar dolar harcama yolunda ilerlediğini belirtiyor. Sadece bu harcamalar bile rakiplerinin 2024 yılı için yaptıkları harcama tahminlerinin kilometrelerce önünde yer alıyor.

Gelir tarafında ise OpenAI’ın ChatGPT'den yılda 2 milyar dolar ve dil modellerinden (LLM) erişim ücretlerinden ek olarak 1 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Haliyle bunların operasyon maliyetlerini karşılamadığının altı çiziliyor.

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OpenAI, iflas edebilir: 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor