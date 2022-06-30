Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası!

Dünya genelini sarsan koronavirüs salgının ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü Türkiye’de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

En çok aşılanma oranına sahip 10 şehir 1 yıl önce eklendi

Türkiye'de ilk vaka!

Covid-19 kadar kolay bulaşıcı olmadığı söylenen ancak endişe uyandıran maymun çiçeği virüsü sonunda Türkiye’de de görüldü.

Sağlık Bakanı Koca’nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre şu anda ülkede maymun çiçeği hastalığı bulaşan kişi sayısı bir. 37 yaşında olan hastanın bağışlık sisteminin güçsüz olduğu, kendisinin tecrit edilmiş durumda olduğu ve temaslı takibinin yapıldığı ifade edildi.

Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor?

Sağlık Bakanı’nın henüz bir hastada tespit edildiği belirtilen virüsün insanlara nasıl bulaştığına ilişkin olarak da “Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.” açıklaması yapıldı. Neyse ki henüz başka bir vakaya rastlanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de bir kişiye bulaştı!