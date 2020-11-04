MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu

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Horoloji dünyasının ağır toplarından, birçok ikonik modelin üretici dünyaca ünlü saat firması MB&F; dünyaca ünlü Fransız yazar Jules Verne tarafından 1863 ila 1905 yılları arasında yazılan ‘’ Voyages Extraordinaires’’ adlı 54 romanını içeren seriden esinlenilerek üretilen yeni modeli duyurdu.

Eddy Jaquet adlı ünlü işlemeci tarafından kalem işi olarak işlenen kadran Jules Verne’nin 8 farklı romanından esinlenerek elle oyulmuş. Eddy Jaquet; yazarın kitaplarını okuduktan ve çekilen filmleri izledikten sonra yazarla ilgili diğer dokümanları, bilgileri incelemiş ve oyma işini kendi zihninde tasvir ettiği biçimde oluşturmuş yani diğer bir deyişle sanatkarın oymacılıkla ürettiği tasvirler hiçbir yerde bulunmamakla birlikte 8 farklı saatte 8 farklı oyma tasvir bulunuyor.

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Yeni modellerin kadranları, Denizler altında 20.000 fersah, Aya seyahat, Balonda 5 hafta, 80 günde devr-i âlem kitaplarından esinlenilerek oyulmakla birlikte her bir kadranın işlenmesinin yaklaşık 300 saatten fazla sürdüğü belirtiliyor.

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Saatin mekanik özelliklerine gelecek olursak 44,5 mm’lik pembe altın kasanın oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün. Saatin sağ altındaki göstergeden güç rezervi, sol alttaki göstergeden ise tarih takibi yapılabilmekle birlikte ortada görülen ve MB&F’in neredeyse imzası haline gelen açık balansın oldukça hoş bir görünüm kazandırdığı söylemek mümkün.

Elle kurmalı ve 72 saatlik güç rezervine sahip yeni modelin 8 adet limitle üretildiğini de ekleyelim. Yeni modelin fiyatı istek üzerine alıcılara bildiriliyor.





https://www.mbandf.com/en/machines/performance-art/lmse-eddy-jaquet

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