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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu

    Dünyaca ünlü saat firması MB&F; dünyaca ünlü yazar Jules Verne’nin ‘’ Voyages Extraordinaires’’ adlı roman dizgisinden esinlenerek yalnızca 8 adet üretilen yeni modellerini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu
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    Horoloji dünyasının ağır toplarından, birçok ikonik modelin üretici dünyaca ünlü saat firması MB&F; dünyaca ünlü Fransız yazar Jules Verne tarafından 1863 ila 1905 yılları arasında yazılan ‘’ Voyages Extraordinaires’’ adlı 54 romanını içeren seriden esinlenilerek üretilen yeni modeli duyurdu.

    Eddy Jaquet adlı ünlü işlemeci tarafından kalem işi olarak işlenen kadran Jules Verne’nin 8 farklı romanından esinlenerek elle oyulmuş. Eddy Jaquet; yazarın kitaplarını okuduktan ve çekilen filmleri izledikten sonra yazarla ilgili diğer dokümanları, bilgileri incelemiş ve oyma işini kendi zihninde tasvir ettiği biçimde oluşturmuş yani diğer bir deyişle sanatkarın oymacılıkla ürettiği tasvirler hiçbir yerde bulunmamakla birlikte 8 farklı saatte 8 farklı oyma tasvir bulunuyor.

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    Jules Verne

    MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu
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    Yeni modellerin kadranları, Denizler altında 20.000 fersah, Aya seyahat, Balonda 5 hafta, 80 günde devr-i âlem kitaplarından esinlenilerek oyulmakla birlikte her bir kadranın işlenmesinin yaklaşık 300 saatten fazla sürdüğü belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu"

    Saatin mekanik özelliklerine gelecek olursak 44,5 mm’lik pembe altın kasanın oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün. Saatin sağ altındaki göstergeden güç rezervi, sol alttaki göstergeden ise tarih takibi yapılabilmekle birlikte ortada görülen ve MB&F’in neredeyse imzası haline gelen açık balansın oldukça hoş bir görünüm kazandırdığı söylemek mümkün.

    Elle kurmalı ve 72 saatlik güç rezervine sahip yeni modelin 8 adet limitle üretildiğini de ekleyelim. Yeni modelin fiyatı istek üzerine alıcılara bildiriliyor.




    https://www.mbandf.com/en/machines/performance-art/lmse-eddy-jaquet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Horoloji haberlerini ayrı seviyorum, teşekkürler Tuğrul bey. @SigismundScholomoFreud
    Yorumu gör »     V4LKyR
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel saatmiş.
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Horoloji haberlerini ayrı seviyorum, teşekkürler Tuğrul bey.

    @SigismundScholomoFreud
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    SigismundScholomoFreud 6 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Güzel yorumunuz için ben teşekkür ederim.
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    bluerush06 (Mehmet G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni modelin fiyatı istek üzerine alıcılara bildiriliyor.


    Instagram esnaflığı ünlü markalara da sirayet etti demek. :)
    - Fiyat?
    - DM' den bilgi verildi.
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