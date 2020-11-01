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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu

    Kronografın yani belirli bir zaman dilimini ölçen komplikasyonun mucidi Louis Moinet tarafından kurulan dünyaca ünlü saat markası Louis Moinet; uzayla ilgili yeni modeli Space Revolution’u duyurdu.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kronografın yani belirli bir zaman dilimini ölçen komplikasyonun ( komplikasyon horoloji dünyasında özellik anlamına gelir ) mucidi Louis Moinet tarafından kurulan dünyaca ünlü saat markası Louis Moinet; uzayla ilgili yeni modeli Space Revolution’u duyurdu.

    Yeni modelde ilk bakışta yıldızlarla süslenmiş uzay siyahı kadranda bulunan uzay gemileri dikkat çekiyor. Titanyumdan üretilen uzay gemileri birbirinin zıttı hizada dönüyor, böylece uzay gemileri 1 saat içerisinde tam 18 defa karşı karşıya geliyor. Uzay gemilerinin birisi saat yönünde 1 tam turunu 5 dakikada diğeri ise 1 tam turunu saatin tersi yönünde 10 dakikada tamamlıyor.

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    Çift Tourbillon

    Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu
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    Saatte bulunan ve uzay gemilerinin tam uzantısında yer alan 2 adet tourbillon, her 60 saniyede 1 tam turunu kendi etrafında atmakla birlikte kadran etrafındaki turunu uzay gemileriyle koordineli olarak tamamlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu"

    43,5 mm’lik oldukça büyük kasa çapıyla üretilen yeni modelde elle kurmalı LM104 kalibre kullanılmış. Yeni çift tourbillon içeren kalibrenin üretiminin 3 yıl sürdüğü belirtilmekle birlikte mekanizmanın 470 parçadan oluştuğu belirtiliyor. Yeni modelin videosuna aşağıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

    Yeni modelin fiyatı istek üzerinde firma tarafından alıcılara bildiriliyor.



    https://www.louismoinet.com/product/space-revolution-lm-104-50-50/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    48 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fiyatını tahmin etmek zor değil.
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