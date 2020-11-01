Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu

Kronografın yani belirli bir zaman dilimini ölçen komplikasyonun ( komplikasyon horoloji dünyasında özellik anlamına gelir ) mucidi Louis Moinet tarafından kurulan dünyaca ünlü saat markası Louis Moinet; uzayla ilgili yeni modeli Space Revolution’u duyurdu.

Yeni modelde ilk bakışta yıldızlarla süslenmiş uzay siyahı kadranda bulunan uzay gemileri dikkat çekiyor. Titanyumdan üretilen uzay gemileri birbirinin zıttı hizada dönüyor, böylece uzay gemileri 1 saat içerisinde tam 18 defa karşı karşıya geliyor. Uzay gemilerinin birisi saat yönünde 1 tam turunu 5 dakikada diğeri ise 1 tam turunu saatin tersi yönünde 10 dakikada tamamlıyor.

İlginizi Çekebilir

TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu

Çift Tourbillon

Tam Boyutta Gör

Saatte bulunan ve uzay gemilerinin tam uzantısında yer alan 2 adet tourbillon, her 60 saniyede 1 tam turunu kendi etrafında atmakla birlikte kadran etrafındaki turunu uzay gemileriyle koordineli olarak tamamlıyor.

Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu"

43,5 mm’lik oldukça büyük kasa çapıyla üretilen yeni modelde elle kurmalı LM104 kalibre kullanılmış. Yeni çift tourbillon içeren kalibrenin üretiminin 3 yıl sürdüğü belirtilmekle birlikte mekanizmanın 470 parçadan oluştuğu belirtiliyor. Yeni modelin videosuna aşağıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

Yeni modelin fiyatı istek üzerinde firma tarafından alıcılara bildiriliyor.

https://www.louismoinet.com/product/space-revolution-lm-104-50-50/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.