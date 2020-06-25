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    MEB'in ilkokul tatil kitapları e-kitap formatında yayınlandı

    Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz'dan itibaren okullardan ücretsiz olarak dağıtacağı tatil kitabını e-kitap formatında yayınladı. Kitabın dağıtılmasını beklemeden indirebilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilkokul tatil kitapları pdf formatında e-kitap olarak yayınlandı. Arkadaş isimli kitap ilkokul 1., 2.,3. ve 4. Sınıf öğrencileri için hazırlandı.

    Arkadaş tatil kitabı, öğrencilerin yaşına göre hazırlandı. Öğrenci hangi sınıfa gidiyorsa ona ugun olanını indirebilir. Kitabın baskılı versiyonu, okullara gönderilmeye başlandı. 15 Temmuz’dan itibaren okullardan ücretsiz olarak temin edilebilecek. Bu tarihi beklemek yerine PDF formatında indirerek tablet bilgisayardan veya telefondan okuma fırsatı bulabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın"

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    Tatil kitabı, adından da anlaşılacağı üzere bir arkadaş tarafından olayları anlatıyor. İlk önce arkadaşımızı tanıyoruz. Sonrasında arkadaşımızın problemlerini çözmeye çalışırken öğreniyor, ondan aldığımız öğütleri yerine getiriyoruz. Kitapta evde yapılabilecek deneyler, dört işlem, insan ilişkilerinin önemi, yardımlaşma ve sorumluluklarını yerine getirme gibi konularda içerikler bulunuyor. Kitapta ailecek oynanabilecek oyunlar da bulunuyor.

    1. Sınıf "Arkadaş" tatil kitabına ulaşmak için tıklayınız.

    2. Sınıf "Arkadaş" tatil kitabına ulaşmak için tıklayınız.

    3. Sınıf "Arkadaş" tatil kitabına ulaşmak için tıklayınız.

    4. Sınıf "Arkadaş" tatil kitabına ulaşmak için tıklayınız.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Ilkokul cocuklarina ozel bir tablet veya bilgisayar var midir ? Cogu icin sanmam :/ ...


    Birseyler yapilmadan once arastirilmasi sart...
    Fatih Projesi gibi rezalete de ilkogretimdekileri altyapisiz boyle cozum uretilmesi de dusundurucu ...
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa. smart1978
    bu okullarda dağıtılacak kitabın e-kitap hali, 15 temmuzda almak isteyen alabilir
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