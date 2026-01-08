TDK, 2025’in en çok aranan kelimelerini açıkladı: Birinci kelime Türkçe’de yok!

2025 yılında 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldı. 2018’den beri yapılan arama sayısı ise 1 milyar 239 milyonu aştı.
TDK Türkçe Sözlük’te 2025’in en çok aranan kelimeleri
- Lima
- Alan
- Kara
- Unvan
- Adam
TDK’dan yapılan açıklamada bu kelimelerden “lima”nın Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkat çekici eğilimleri gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.
Öğrencilerin yoğun şekilde kullandığı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) kelimelerin Türkçe Sözlük’teki anlamına kolay bir şekilde yapılabiliyor. 2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436.587 kelime araması yapıldı. En çok aranan beş kelime veya kelime grubu “karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube” oldu.
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Dijital Vicdan”
TDK, 2025'in son günlerinde "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" için 5 aday belirledi ve halk oylamasına sundu. Yılın kelimesi/kavramı olarak "Dijital Vicdan" seçildi. Dijital Vicdan kavramı, "Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi." anlamına geliyor.