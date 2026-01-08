Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TDK, 2025’in en çok aranan kelimelerini açıkladı: Birinci kelime Türkçe’de yok!

    TDK web sitesinde yer alan çevrimiçi Türkçe Sözlük'te 2025'in en çok aranan kelimeleri açıklandı. 2025'te 150 milyonun üzerinde kelime araması yapıldı.          

    TDK, 2025’in en çok aranan kelimelerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Türk Dil Kurumu’nun (TDK) web sitesi tdk.gov.tr’deki online Türkçe Sözlük’te 2025’in en çok aranan kelimeleri açıklandı. Birinci kelimenin Türkçe sözlükte yer almaması şaşırttı.

    2025 yılında 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldı. 2018’den beri yapılan arama sayısı ise 1 milyar 239 milyonu aştı.

    TDK Türkçe Sözlük’te 2025’in en çok aranan kelimeleri

    • Lima
    • Alan
    • Kara
    • Unvan
    • Adam

    TDK’dan yapılan açıklamada bu kelimelerden “lima”nın Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkat çekici eğilimleri gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.

    Öğrencilerin yoğun şekilde kullandığı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) kelimelerin Türkçe Sözlük’teki anlamına kolay bir şekilde yapılabiliyor. 2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436.587 kelime araması yapıldı. En çok aranan beş kelime veya kelime grubu “karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube” oldu.

    2025 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Dijital Vicdan”

    TDK, 2025’in son günlerinde  “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” için 5 aday belirledi ve halk oylamasına sundu. Yılın kelimesi/kavramı olarak “Dijital Vicdan” seçildi. Dijital Vicdan kavramı, “Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.” anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lions kulübü üyelik ücreti çekmeköy nasıl bir yer sakallı erkek mi sakalsız erkek mi trigonometri fasikül önerisi türkiye den yurtdışına hediye ne gönderilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum