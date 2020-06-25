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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın

    Acer Predator Gaming Chair x OSIM adlı oyuncu koltuğu omuzunuzda altı farklı noktaya masaj yaparak uzun oyun süreleri boyunca rahatsızlık duymamanızı sağlıyor.
    4 sa.
    1,1b
    20
    10
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın
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    Uzun süreler oyunların başından kalkmayanlar için hem konfor hem de aynı anda masaj sunacak oyuncu koltuğu karşınızda. Acer geçen yıl 100 bin liralık oyuncu sistemi içerisinde yer alan koltuğu ayrı olarak satışa sunuyor.

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    Acer Predator Gaming Chair x OSIM özellikleri

    Acer Predator Gaming Chair x OSIM oyuncu koltuğu uzun oyun sürelerinde konfordan ödün vermeyecek şekilde tasarlanmış. Yaslanma kısmında iki silindir seti yer alıyor ve tüm sırtınıza erişebiliyor.

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    3 farklı ön programlı mod ile ense, omuz ve bel kısmına masaj yaptırabiliyorsunuz ya da enerji seansı yapabiliyorsunuz. Oyuncular altı farklı omuz noktasına ya da tek noktaya değecek şekilde silindirleri özelleştirebiliyor.

    Diğer taraftan yaslanma kısmı 145 derece arkaya yatabiliyor ve bel yerinde sünger sırtlık destek sağlıyor. Yine Bluetooth hoparlör ile oyuncuların ekstra bir kulaklık kullanmasına gerek kalmıyor. Acer Predator Gaming Chair x OSIM için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.ign.com/articles/acer-predator-gaming-chair-x-osim-massaging-gaming-chair Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. en beğenilen
    Hazır sırt titreşimi fonksiyonu varken bari onu bazı oyunlara entegre etsinler. Örneğin yarış oyunlarında aracın ani darbe veya zıplamalarıyla tepkimeli olabilir. Belki biraz daha gerçekçilik katar.
    Hazır sırt titreşimi fonksiyonu varken bari onu bazı oyunlara entegre etsinler. Örneğin yarış oyunlarında aracın ani darbe veya zıplamalarıyla tepkimeli olabili...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 sa. Spider_hip
    titreşimli masa klavye fare.... bunlar da eklenebilir. titreşimli fare klavye neden hiç yapılmadı ben onu anlamam. yani ps4 kolunda titreşim varda 15 yıldır, neden farelerde klavyelerde titreşim yok?
    .
    ha yok denirse titreşim online oyunda dezavantaj, yahu pubg de gibi titreşim isteyenler ile istemeyenleri ayrı oyuna koyarsın. pubg de 3.şahıs(3.th person) modu ile ilk göz(fps) modu ayrı grupta. bu zor değil. ki herkes her oyunu online oynamıyor.
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    Portraitclub 3 sa. Spider_hip
    Oldu, istersen tümsekten geçerkende koltuk zıplasın
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 2 sa.
    RGB nerede?
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    Batuhangover01 2 sa.
    Zenginleri ilgilendiren bir haber
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    oyuncu klozetini gördükten sonra bunlar pek dikkatimi çekmiyo lajdlwkfşwjd
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 3 sa.
    Oyuncu koltuğunda yeni slogan: "Keriz silkelemek bu kadar kolay olmamıştı."
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    hugzho (Umut Yavuz) 3 sa.
    Masaj özelliği iyide hoparlör bence gerekli değildi.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. hugzho
    Araba yarışlarında o hoparlör işe yarar ama.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. en beğenilen
    Hazır sırt titreşimi fonksiyonu varken bari onu bazı oyunlara entegre etsinler. Örneğin yarış oyunlarında aracın ani darbe veya zıplamalarıyla tepkimeli olabilir. Belki biraz daha gerçekçilik katar.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 sa. Spider_hip
    titreşimli masa klavye fare.... bunlar da eklenebilir. titreşimli fare klavye neden hiç yapılmadı ben onu anlamam. yani ps4 kolunda titreşim varda 15 yıldır, neden farelerde klavyelerde titreşim yok?
    .
    ha yok denirse titreşim online oyunda dezavantaj, yahu pubg de gibi titreşim isteyenler ile istemeyenleri ayrı oyuna koyarsın. pubg de 3.şahıs(3.th person) modu ile ilk göz(fps) modu ayrı grupta. bu zor değil. ki herkes her oyunu online oynamıyor.
    Yanıtla +1
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    Portraitclub 3 sa. Spider_hip
    Oldu, istersen tümsekten geçerkende koltuk zıplasın
    1 Yanıt Yanıtla
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