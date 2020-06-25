Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın

Tam Boyutta Gör

Uzun süreler oyunların başından kalkmayanlar için hem konfor hem de aynı anda masaj sunacak oyuncu koltuğu karşınızda. Acer geçen yıl 100 bin liralık oyuncu sistemi içerisinde yer alan koltuğu ayrı olarak satışa sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak

Acer Predator Gaming Chair x OSIM özellikleri

Acer Predator Gaming Chair x OSIM oyuncu koltuğu uzun oyun sürelerinde konfordan ödün vermeyecek şekilde tasarlanmış. Yaslanma kısmında iki silindir seti yer alıyor ve tüm sırtınıza erişebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

3 farklı ön programlı mod ile ense, omuz ve bel kısmına masaj yaptırabiliyorsunuz ya da enerji seansı yapabiliyorsunuz. Oyuncular altı farklı omuz noktasına ya da tek noktaya değecek şekilde silindirleri özelleştirebiliyor.

Diğer taraftan yaslanma kısmı 145 derece arkaya yatabiliyor ve bel yerinde sünger sırtlık destek sağlıyor. Yine Bluetooth hoparlör ile oyuncuların ekstra bir kulaklık kullanmasına gerek kalmıyor. Acer Predator Gaming Chair x OSIM için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.ign.com/articles/acer-predator-gaming-chair-x-osim-massaging-gaming-chair

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.