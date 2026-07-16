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Tam Boyutta Gör TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine eklenen yeni bir maddeyle, otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde kullanılabilecek kriterler genişletiliyor. Düzenleme yasalaşırsa motor silindir hacminin yanı sıra araçların çekiş sistemi de ÖTV oranlarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek unsurlar arasına girecek.

4x4 ve 4x2 araçlar için farklı ÖTV uygulanabilecek

Teklife göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik öngören düzenlemeyle, ilgili hükümde yer alan "motor silindir hacmi" ibaresinden sonra "çekiş sistemi" ifadesi eklenecek.

Yeni düzenleme, çekiş sisteminin doğrudan vergi oranını değiştirmiyor. Bunun yerine, ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sisteminin de bir kriter olarak kullanılabilmesine yönelik yasal altyapıyı oluşturuyor. Bu sayede ilerleyen dönemde yapılacak düzenlemelerle 4x4 ve 4x2 çekiş sistemine sahip araçlar için farklı ÖTV oranları uygulanabilmesinin önü açılıyor.

Mehmet Muş: Zorunluluk değil, yetki veriliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin amacının çekiş sistemini ÖTV hesaplamasında dikkate alabilmeye yönelik bir yetki tanımak olduğunu belirtti.

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Muş “ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücüne de bakılsın yani o da dikkate alınacak, imkân veriyoruz, illa yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da yarınöbür gün hesaplanıyorken 4x4'se farklı, 4x2'yse farklılaştıracak bir imkan veriyor. Yani ikisi farklı, motor gücünün yanında bu çekim gücünü de eklemiş oluyoruz.” dedi.

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Otomobillerde ÖTV değişiyor: Çekiş sistemi de etkili olacak

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