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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity serisi ile pazarda iddialı bir rakip olmayı başardı. Şimdi ise yonga devi, orta sınıf cihazlar için tasarlanan en son Dimensity 7350 yonga setini tanıttı. Dimensity ailesinin yeni üyesi, bazı performans iyileştirmeleri ve AI desteğine ek olarak bütçe dostu bir fiyatla üreticilere sunulacak.

MediaTek Dimensity 7350 özellikleri

Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7350, bir önceki nesilden farklı olarak TSMC'nin ikinci nesil 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. 8 çekirdekli bir kuruluma sahip olan işlemci, 3.0GHz'e kadar iki adet Cortex-A715 çekirdeği ve altı adet Cortex-A510 çekirdeğinden güç alıyor.

Bir diğer yükseltme ise, yonga seti AI görevleri için MediaTek 657 NPU ile geliyor. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş. Grafik bölümünde ise, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Arm Mali-G610 MC4 GPU'yla kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak, 5G desteği, çift 5G bekleme gibi standartları beraberinde getiren Dimensity 7350, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 4K30FPS video kaydının yanı sıra 200 MP çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar Full HD+ ekranlara destek sunacak. Ek olarak değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.

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İşlemcinin diğer özellikleri arasında, UFS 3.1 depolama, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, şu an için hangi cihazların Dimensity 7350 tarafından destekleneceğini açıklamadı.

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MediaTek Dimensity 7350 tanıtıldı: Orta sınıf telefonlara geliyor