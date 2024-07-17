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    MediaTek Dimensity 7350 tanıtıldı: Orta sınıf telefonlara geliyor

    MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 7350 platformunu duyurdu. Peki orta seviye akıllı telefonlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? İşte MediaTek 7350 özellikleri.
    MediaTek Dimensity 7350 tanıtıldı: Orta sınıf telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity serisi ile pazarda iddialı bir rakip olmayı başardı. Şimdi ise yonga devi, orta sınıf cihazlar için tasarlanan en son Dimensity 7350 yonga setini tanıttı. Dimensity ailesinin yeni üyesi, bazı performans iyileştirmeleri ve AI desteğine ek olarak  bütçe dostu bir fiyatla üreticilere sunulacak.

    MediaTek Dimensity 7350 özellikleri 

    Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7350, bir önceki nesilden farklı olarak TSMC'nin ikinci nesil 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. 8 çekirdekli bir kuruluma sahip olan işlemci, 3.0GHz'e kadar iki adet Cortex-A715 çekirdeği ve altı adet Cortex-A510 çekirdeğinden güç alıyor.

    Bir diğer yükseltme ise, yonga seti AI görevleri için MediaTek 657 NPU ile geliyor. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş. Grafik bölümünde ise, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Arm Mali-G610 MC4 GPU'yla kullanıcılara sunulacak. 

    MediaTek Dimensity 7350 tanıtıldı: Orta sınıf telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak, 5G desteğiçift 5G bekleme gibi standartları beraberinde getiren Dimensity 7350, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 4K30FPS video kaydının yanı sıra 200 MP çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar Full HD+ ekranlara destek sunacak. Ek olarak değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.

    İşlemcinin diğer özellikleri arasında, UFS 3.1 depolama, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, şu an için hangi cihazların Dimensity 7350 tarafından destekleneceğini açıklamadı. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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