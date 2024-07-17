MediaTek Dimensity 7350 tanıtıldı: Orta sınıf telefonlara geliyor

MediaTek Dimensity 7350 özellikleri
Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7350, bir önceki nesilden farklı olarak TSMC'nin ikinci nesil 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. 8 çekirdekli bir kuruluma sahip olan işlemci, 3.0GHz'e kadar iki adet Cortex-A715 çekirdeği ve altı adet Cortex-A510 çekirdeğinden güç alıyor.
Bir diğer yükseltme ise, yonga seti AI görevleri için MediaTek 657 NPU ile geliyor. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş. Grafik bölümünde ise, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Arm Mali-G610 MC4 GPU'yla kullanıcılara sunulacak.
İşlemcinin diğer özellikleri arasında, UFS 3.1 depolama, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, şu an için hangi cihazların Dimensity 7350 tarafından destekleneceğini açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.