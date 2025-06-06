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    Amazon Prime Gaming Haziran 2025 oyunları: Tam 9 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Haziran 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 9 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Haziran 2025 oyunları: Tam 9 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 9 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Haziran 2025 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında LEGO Star Wars – The Complete Saga, Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Saints Row: Gat out of Hell ve Thief 2: The Metal Age gibi popüler yapımlar yer alıyordu.

    Haziran 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Thief: Deadly Shadows, Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station, Death Squared, Dark Envoy, Fate: Undiscovered Realms, Jupiter Hell ve Gallery of Things: Reveries dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Şimdi alınabilir​

    • Mordheim: City of the Damned (GOG code)
    • The Abandoned Planet (Amazon Games app)

    12 Haziran

    • Station to Station (Amazon Games app)
    • Death Squared (GOG code)

    19 Haziran

    • Dark Envoy (GOG code)
    • Fate: Undiscovered Realms (GOG code)

    26 Haziran

    • Thief: Deadly Shadows (GOG code)
    • Jupiter Hell (GOG code)
    • Gallery of Things: Reveries (Legacy games code)
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    H
    hexedemical 2 dakika önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi abd ye versinler diye f35 için yalvarıyolar

    Y
    YouRæk 16 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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